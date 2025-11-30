Los conflictos en el fútbol deben resolverse dentro del fútbol

El conflicto entre el gobierno nacional y el presidente de la AFA, Claudio Tapia, escaló demasiado lejos. La decisión de Javier Milei, quien no concurrirá a la ceremonia del sorteo para el campeonato mundial de fútbol 2026, sobredimensiona lo que debería ser un diferendo local, y relativiza la trascendencia de ese evento, que será presidido por el presidente de Estados Unidos Donald Trump.

En nuestro país, el fútbol es "pasión de multitudes", a nadie le resulta indiferente y se ha constituido en un símbolo del orgullo nacional. Para algunos intelectuales, esto resulta incomprensible, pero se trata de una pasión constructiva, cuyos éxitos compensan muchos fracasos y frustraciones en otros órdenes de la vida, personal y nacional.

Es por ese motivo que la política y el fútbol están íntimamente ligados en el país. Los gobiernos, en general, buscan ganar popularidad y afianzar su imagen fotografiándose junto a los campeones. Pero también es cierto que ser presidente de la AFA puede convertir a una persona en un hombre poderoso, con acceso a múltiples negocios tangentes con los de ciertos políticos.

La designación de Tapia como presidente del CEAMSE, la empresa estatal a cargo de la gestión integral de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) del Área Metropolitana Buenos Aires, dispuesta por Axel Kicillof, es un indicio claro del compromiso político entre ambos.

El vicepresidente de la AFA y sostén estratégico de Tapia, Pablo Toviggino, es experto en lobby y en el manejo político de las redes. Y ambos se encuentran hoy en aprietos por las investigaciones penales que recaen sobre el financista Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, con una fortuna vertiginosa y que le permite incidir en el financiamiento de gran parte de los clubes, en especial, los del ascenso.

En esta oportunidad, el detonante fue la disparatada y despótica designación de Rosario Central como campeón 2025 sin haber ganado ningún torneo en este año, aunque haya encabezado la suma de puntos en la tabla general. Lo cierto es que ningún título se instituye con el campeonato empezado. Es un principio elemental de la competencia deportiva.

Más insólito resulta que la AFA ordenara a los jugadores de Estudiantes de la Plata que hicieran un pasillo de honor a los rosarinos en su partido de grupos. El "espaldazo" del plantel fue una respuesta a esa orden, improcedente, porque un homenaje debe ser espontáneo. Y luego, la AFA decidió suspender por seis meses al presidente "pincharrata" Juan Ramón Verón como dirigente deportivo. En tanto, los jugadores que no acataron la orden no podrán jugar en las dos primeras fechas del 2026. Una decisión autoritaria, deportivamente injustificable y que obligará al club jugar esas fechas con suplentes.

Pero nada de esto es neutro. La inmediata reacción de Javier Milei fue de apoyo al club albirrojo, a través de las redes sociales y, sorprendentemente, al colocar un cuadro con la camiseta de Estudiantes en su despacho, para recibir al ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar y su comitiva.

Es cierto que detrás de este conflicto se detecta la influencia de un diferendo muy fuerte, de poder y de manejo de verdaderas fortunas: el proyecto de convertir a los clubes en sociedades anónimas; justamente, una idea que fue defendida en su momento por Verón.

De todos modos, Milei debería evitar confrontaciones que simplemente lo desgastan. La fortaleza de Claudio Tapia consiste en el apoyo unánime de muchos clubes y en el reconocimiento popular a la verdadera epopeya deportiva protagonizada por la selección de Messi y Di María, que dirige Leonel Scaloni y que no solo ganó con brillo en Qatar, sino que se ganó el corazón de país entero al terminar con un ciclo de frustraciones que calaron muy hondo en el pueblo argentino.