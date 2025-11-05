Recursos Hídricos continúa realizando tareas de defensa en el río Pilcomayo

La Secretaría de Recursos Hídricos lleva adelante tareas periódicas de limpieza, refuerzo y construcción de defensas en el río Pilcomayo. Actualmente, se está realizando el reacondicionamiento hidráulico del meandro aguas arriba del puente internacional de Misión La Paz - Pozo Hondo.

Se está desarrollando la limpieza de lotes para la reubicación de familias de comunidad San Luis, la limpieza del Puente Internacional Misión La Paz - Pozo Hondo, el refuerzo/reconstrucción del terraplén en las zonas afectadas por las últimas crecidas: La Estrella, La Gracia, Anselmo. Luego, continuarán con el plan de trabajo de defensas en Las Vertientes, Santa María y Padre Coll.

Estas obras se diagraman para preservar a las poblaciones que habitan en las inmediaciones, y permitir que el curso de agua cumpla su ciclo ya que es un río aluvional y posee desbordes naturales necesarios para el aporte durante las estaciones secas.

La zona del puente es jurisdicción que corresponde a Vialidad Nacional, por lo tanto es necesario solicitar autorización para realizar obras en el lugar. Además, se requiere autorización a Cancillería Argentina y a Paraguay.

Paso Internacional de Misión La Paz - Pozo Hondo

Se realizó un encuentro entre autoridades de Argentina y Paraguay, con la finalidad de abordar definiciones en el marco de un proyecto integral para ese paso internacional.

Los representantes de ambos países y, la comitiva del Gobierno de la Provincia de Salta encabezada por el Secretario de Recursos Hídricos, Mauricio Romero Leal, analizaron aspectos técnicos de los estudios preliminares desarrollados en el nodo Misión La Paz - Pozo Hondo, por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de Paraguay y el Consorcio Chaco.