PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
16°
5 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Inseguridad en Salta
Día del Bancario
la buena noticia
Gustavo Sáenz
Metán
Desarrollo ferroviario
recursos hídricos de la provincia
Automovilismo TC 2000
Inseguridad en Salta
Día del Bancario
la buena noticia
Gustavo Sáenz
Metán
Desarrollo ferroviario
recursos hídricos de la provincia
Automovilismo TC 2000

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1440.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Operativo en el canal de la calle Esteco: 15 demorados y armas secuestradas 

En un operativo conjunto de control y prevención desarrollado en la zona del canal de calle Esteco, se demoró a 15 personas y se secuestraron armas blancas hechizas. Además, se detuvo a un hombre con pedido de captura por robo.
Miércoles, 05 de noviembre de 2025 16:33
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Policía de Salta, con apoyo de distintas áreas municipales, realizó ayer un operativo de Protección Ciudadana en el canal de calle Esteco, una zona donde suelen pernoctar personas en situación de calle. Durante el procedimiento se detectó a un hombre con pedido de captura en código rojo, se secuestraron armas blancas hechizas y 15 personas fueron demoradas por diferentes contravenciones.

El trabajo preventivo, que se desarrolló en el canal de calle Esteco y abarcó varias cuadras del macrocentro salteño, fue planificado por el Centro de Coordinación Operativa (CCO). Participaron motoristas de Seguridad Urbana, Bomberos, Protección Ciudadana y diferentes áreas municipales, en una acción articulada entre organismos provinciales y comunales.

El operativo también incluyó tareas de limpieza y relevamiento del sector, donde se incautaron armas blancas caseras, palos, tijeras y otros elementos punzantes.

Durante las verificaciones de identidad, los efectivos detectaron a un hombre con pedido de captura vigente por robo, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía Contravencional. Además, 15 personas fueron demoradas por diversas infracciones contravencionales.

El procedimiento fue supervisado por el director del CCO, Darío Guzmán, y se enmarca dentro de las acciones de control y prevención que distintos organismos provinciales y municipales llevan adelante para reforzar la seguridad y el orden en distintos puntos de la ciudad.

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD