Se realizará una jornada por los 15 años de la Oficina de Violencia Familiar y de Género

El día Lunes 11 de Noviembre a horas 14:30 en la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial sito en Av. Bolivia 4671 de esta ciudad, se llevará a cabo la “Jornada Aniversario: 15 años de trayectoria. Logros y desafíos judiciales en materia de violencia familiar y de género en la Provincia de Salta”.



La actividad (no arancelada) se realiza en el marco de los 10 años de la creación del fuero de violencia familiar y de género y los 15 años de la creación de la Oficina de Violencia Familiar y de Género del Poder Judicial de Salta, y está destinada principalmente a magistrados, funcionarios y empleados Judiciales y del Ministerio Público, profesionales y estudiantes avanzados de carreras afines a la problemática. Informes e inscripciones en www.escuelamagistratura.gov.ar.



Entre las expositoras invitadas estarán la Dra. María Emilia Valle Ministra del Tribunal Superior de Justicia del Chaco y Presidenta de Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ju.Fe.Jus.), y la Dra. Cristina Leiva, Ministra del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Misiones y Presidenta de la Comisión de Género de dicha Junta.



En la jornada se abordará un amplio temario, que incluye experiencias de programas socioeducativos con varones agresores, de programas de gestión judicial del riesgo, el rol del Ministerio Público en los procesos de violencia familiar y de género, la evolución, avances y desafíos en materia de protección judicial de la violencia, de políticas públicas de promoción de los derechos de las víctimas de violencia, de procesos institucionales de construcción de estadísticas en materia de violencia, reflexionando sobre las necesidades de continuo perfeccionamiento de los mecanismos administrativos y judiciales vigentes en el sistema actual.