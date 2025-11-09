Premiarán a los "Alumnos Destacados" en la provincia de Salta

Son historias de superación y reconocimiento para todos aquellos estudiantes de diversos niveles de instituciones educativas de Salta.

La fundación Independencia realizará la edición 25 de su iniciativa "Alumnos Destacados" con una ceremonia que tendrá cita el próximo martes 11 de noviembre, a partir de las 19.30, en el distrito cultural Dino Saluzzi, dónde más de 100 chicos de los niveles primarios, secundarios y adultos de instituciones públicas de la ciudad y del área metropolitana (La Caldera, Vaqueros y Cerrillos) serán reconocidos por su nivel académico, sus valores y sus esfuerzos.

"Entendiendo que aquellas personas que persiguen las notas 10, son las promesas más brillantes de sus familias y de un país, se reconocen los valores porque son el equilibrio emocional y muy necesario y por último al esfuerzo, ellos son el motor ante, tantas desesperanzas", dijo Horacio Chuychuy, presidente de la Asociación Independencia.

Son las escuelas las encargadas de postular a sus niños. Son tres criterios los que se envían en la nota que que llegan a las escuelas. Los criterios son el mérito académico, que tiene que ver con la excelencia académica que tiene con los chicos, que siempre se tuvo en cuenta. Después tienen en cuenta el mérito a los valores humanos, que es muy importante para los organizadores.Y después mérito al esfuerzo y perseverancia de aquellos chicos que les cuesta mucho estudiar, pero son constantes, que no dejan nunca de intentarlo. Hablamos de aquellos que tienen las condiciones complicadas, pero que siguen.

Es la primera vez que se realizan las actividades en el predio municipal; antes se realizaban en las calles de la Villa San Antonio. Son 119 estudiantes de diferentes niveles que será reconocidos en una ceremonia en donde ya están trabajando a contrareloj en la organización de un evento de magnitud ya que habrá show de danzas urbanas con Laura López y Belén Gutiérrez, también actuará la Banda Municipal de Música y la presentación estela de Night Stars.

"Hay chicos que tienen contextos que los limitan mucho, hay muchos factores, que puede ser lo económico, puede ser lo social, pero esos son chicos que importantísimos. Esos estudiantes son un ejemplo y siempre me llevan a la historia de vida de mis compañeros, en mi infancia, que trabajaban mucho; algunos empezaron a trabajar a temprana edad. Quizás por una cuestión que hay que cuidar o ayudar a la familia, y más que nada una obligación de temprana edad", recordó Chuychuy.

"Es un sueño que se transformó en una promesa", dijo el dirigente barrial. La iniciativa nace hace 25 años, con el fin de fomentar el estudio, un reconocimiento a ese compromiso y responsabilidad.

"El nacimiento de este reconocimiento tiene una historia de vida en mis tiempos en la primaria secundaria en Salvador Mazza. En la primaria tuve amigos que iban en chinelas, otros en pantalón corto en tiempo de invierno; las carencias eran duras. En la secundaria tenía compañeros que se dormían en el pupitre cansados, ya que realizaban trabajos duros como descargar bolsas de papas por ejemplo. En la universidad me tocó compañeros con largas jornadas de estudio, con un jarro de mate y algunos sandwiches de fiambre. Hice dos amigos con los cuales vendíamos diario. Entendieron que la vida, no les iba a regalar nada, sólo con mucho compromiso y responsabilidad lograrían, lo que varios actualmente son, era estudiar para salir adelante. Emilio Urquizo o Gustavo Rojas, siempre tuvieron un mérito académico muy alto, recuerdo a ´Pirincho´ Rojas, Daniel Lewistein, Paula Maurin, ´Peque´ Solano, Marcelo Cirbian, cómo personas muy nobles y amigos de todos. Recuerdo también a Luisito Arias ,Jorge Vargas, Rocio Yom con quién compartimos muchas cosas juntos. En la secundaria un José Gallardo, a Chanta Ruiz, grandes personas o un Amílcar Alemán, amigo y compañero que se esforzaba en estudiar y trabajaba duro. Hoy tengo una enorme alegría de saber que triunfaron en sus vidas ( empresarios, profesionales) pero su esencia humana no les cambio en nada. En homenaje a esos chicos anónimos, que supieron lograr salir adelante, es la excusa perfecta de este reconocimiento, es un honor haber sido parte de sus vidas", dijo emocionado el pizzero de San Antonio.