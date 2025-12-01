Adiós a Fernando De San Román: murió un visionario que transformó la producción en Salta

La comunidad empresarial y productiva del noroeste argentino despide con dolor a Fernando De San Román, un hombre cuya vida encarnó la convicción de que el desarrollo y el compromiso con la tierra pueden transformar realidades. Su deceso golpea el corazón de quienes conocieron su obra, su humanidad y su visión de futuro.

Ingeniero, empresario y escritor, De San Román fue el alma fundacional de lo que hoy se conoce como la empresa de la familia Crestón, referente regional en el procesamiento y comercialización de legumbres.

Su vínculo con la actividad comenzó en 1983, cuando adquirió una propiedad en Metán Viejo que, pese a su modesto origen, fue transformada por su visión, su audacia y su apuesta al trabajo local.

Pionero en ver oportunidades donde otros veían solo tierra, De San Román participó activamente en espacios institucionales, entre ellos la Unión Industrial del Norte, donde defendió con firmeza la producción regional, el desarrollo federal y la convicción de que el país se construye desde el interior, con el campo, con los productores, con quienes apuestan a quedarse.

Pero además de empresario, De San Román era un hombre con inquietudes profundas: recientemente había publicado su libro Las 7 puertas, una colección de cuentos y reflexiones que dejaban entrever su dimensión más íntima: su amor por la naturaleza, por la memoria, por la vida sencilla, por la reflexión sobre el tiempo, la vejez y la soledad.

Hoy, su partida deja un vacío que trasciende lo económico o institucional: se va un hombre que creyó en la tierra, en la producción, en la comunidad. Su familia, colegas y amigos lo despiden con profundo respeto, gratitud sincera y la certeza de que su legado seguirá vivo en cada proyecto, cada cosecha, cada iniciativa que él ayudó a germinar.

El último adiós a Fernando De San Román se realizará en la Sala Velatoria de Pieve de Metán (calle 20 de febrero esquina Salta), desde este lunes a las 23. El sepelio será mañana martes 2 de diciembre en el Cementerio Privado Parque del Amanecer de Metán Viejo, a las 17 horas.