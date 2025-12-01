Una mujer será juzgada por prenderle fuego a su pareja en Salta

Una mujer de 31 años comenzará a ser juzgada esta semana acusada de haber rociado con alcohol y prendido fuego a su pareja, un hombre de 38 años, durante un hecho ocurrido en noviembre de 2024 en la zona macrocentro de la ciudad. El ataque dejó a la víctima con quemaduras severas en el rostro y la parte superior del cuerpo.

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gabriel González, representará al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate. La mujer llega a juicio imputada por tentativa de homicidio calificado por la relación de pareja y por ensañamiento, una figura que contempla penas más severas por la gravedad y crueldad del ataque.

Desarrollo del debate

El juicio será presidido por el juez Leonardo Feans y está previsto que se extienda hasta el miércoles. Durante las audiencias se presentarán testimonios, informes médicos y evidencia que permitirán reconstruir lo ocurrido aquel 24 de noviembre.

El hecho denunciado

Según la denuncia presentada por la madre y la hermana del damnificado, el ataque ocurrió en una vivienda de alquiler ubicada en el macrocentro. Allí, la mujer habría rociado con alcohol al hombre y luego lo habría prendido fuego.

Minutos después, la víctima fue trasladada de urgencia al hospital San Bernardo, donde ingresó con quemaduras profundas y riesgo de vida.