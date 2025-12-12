Excelencia académica: POSCO otorgó becas a estudiantes destacados de UCASAL

La Fundación POSCO TJ Park y POSCO Argentina organizaron una nueva edición de Becas para Universidades Globales POSCO 2025, un reconocimiento que impulsa a jóvenes talentos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Salta (UCASAL). En esta ocasión, el Director Ejecutivo de la Fundación POSCO TJ Park, Sr. Dongkyun Choi, entregó personalmente los reconocimientos.

El programa — que tiene el objetivo de formar e identificar talentos destacados y contribuir al desarrollo de la comunidad local — otorgó diez becas de USD 3000 cada una a estudiantes de ingeniería de UCASAL, tanto de modalidad presencial como a distancia dentro de la provincia de Salta. Los beneficiarios fueron seleccionados mediante un proceso riguroso que evaluó desempeño académico, compromiso profesional y proyección a futuro.

“Es una gran motivación para todos los estudiantes. Todo es posible con esfuerzo y dedicación”, expresó Exequiel Cattaneo, alumno de Ingeniería Industrial y uno de los cinco becados. El programa busca fomentar el liderazgo entre jóvenes talentos en un sector clave para el desarrollo académico del país.

Por su parte, el Ing. Alejandro Patrón Costas, vicerrector de Extensión e Integración Universitaria de UCASAL, celebró el apoyo sostenido de la Fundación POSCO TJ Park y POSCO Argentina, y subrayó la importancia de este tipo de iniciativas para el desarrollo del talento local.

“Que una empresa de esta magnitud identifique el esfuerzo de nuestros alumnos es motivo de orgullo y alegría”, señaló. Sobre el impacto concreto de las becas, agregó: “Para los estudiantes significa una entrada de dinero que pueden invertir en aquello que consideren más necesario para su futuro profesional, personal o laboral”.

Alianza educativa con empresas

La entrega de las Becas deja en evidencia un modelo de articulación que se vuelve esencial para la formación de ingenieros preparados para los desafíos de la industria.

Sobre el trabajo conjunto de la universidad con empresas, Cattaneo aseguró que la iniciativa “es muy buena”. “Siento que es muy importante que el sector educativo con empresas puedan trabajar juntos y nos apoyen mutuamente”, mencionó.

En la misma línea, Patrón Costas enfatizó la importancia del diálogo y la cooperación permanente entre actores sociales y empresariales: “Se trata de trabajar juntos, de la mano”, concluyó.

Con esta nueva edición de Beca para Universidades Globales POSCO 2025, UCASAL reafirma su compromiso con la formación de profesionales de excelencia, capaces de insertarse en escenarios internacionales y aportar al desarrollo de la región.

Conocé más:

https://prensa.ucasal.edu.ar/posco-premio-estudiantes-trib