Galleguillos preside la Comisión de Minería

La diputada provincial Griselda Galleguillos fue electa como presidenta de la Comisión de Minería de la Legislatura, un espacio clave para el abordaje de uno de los sectores estratégicos de la economía salteña. La designación contó con el respaldo de sus pares y fue destacada por la legisladora como un reconocimiento a su trayectoria y a su trabajo parlamentario.

Tras la votación, Galleguillos expresó: "Me siento orgullosa porque no fue un limitante ser mujer, ni ser del interior, ni depender del acomodo de un 'amante político'. Me eligieron por mis capacidades y transparencia".

La flamante presidenta de la comisión subrayó la relevancia institucional del cargo y el enfoque que buscará imprimirle al trabajo legislativo. "Presidir esta comisión es importante porque permite que las decisiones sobre minería incorporen la mirada de los territorios, de quienes conviven con la actividad, de las comunidades, de los trabajadores y de las familias que dependen de ella", afirmó.

"La minería necesita diálogo y una visión federal"

En esa línea, remarcó la necesidad de construir consensos amplios en torno a la actividad minera y sostuvo que "la minería necesita diálogo y una visión federal que escuche a todas las voces", especialmente en una provincia donde el sector tiene fuerte impacto económico y social.

Galleguillos también destacó su vínculo directo con la actividad al señalar: "Es un honor y una gran responsabilidad, ya que provengo de una zona minera", y agradeció el acompañamiento de sus pares legisladores: "Gracias a los diputados por la confianza".

La Comisión de Minería es uno de los ámbitos legislativos centrales para el tratamiento de proyectos vinculados a la explotación de recursos naturales, el control de la actividad y el análisis de su impacto ambiental, social y productivo sobre todo en momentos de un fuerte interés por el litio. Con esta designación, Galleguillos asumirá un rol estratégico en el debate de las políticas mineras de la provincia.

