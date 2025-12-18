Brook Motors presenta la última novedad: la nueva Ram Dakota

Brook Motors presenta la nueva Ram Dakota, un modelo que no solo se destaca por su robustez y potencia, sino también por su diseño impresionante y un equipamiento tecnológico que la coloca como un referente dentro del mercado de las pick-ups medianas. "Estamos muy contentos porque hoy estamos presentando y lanzando un nuevo producto, que es la Ram Dakota. Es una camioneta pensada para competir en el segmento de las pick-ups de una tonelada, un segmento muy competitivo", destacó Ramón Aguirre, gerente de la sucursal Salta de Brook Motors.

La Ram Dakota es una camioneta que redefine los estándares de su categoría. Con una capacidad de carga superior a los 1.000 kg., se presenta como una herramienta ideal para el trabajo pesado. "Es un vehículo que realmente se adapta a todos los caminos. Tenemos versiones para off-road y versiones más urbanas, con todo el poder y la tecnología que caracteriza a la marca Ram", explicó Aguirre. Además, incorpora un sistema de seguridad avanzado, con características como ABS, control de tracción, control de estabilidad, control de carril, sensores de distancia y frenado automático. Su interior, con un nivel de confort propio de un SUV, ofrece una experiencia de conducción única, perfecta para quienes buscan tecnología y comodidad sin sacrificar potencia.

Este nuevo modelo se ofrece en dos versiones: la Warlock, diseñada para quienes disfrutan de la aventura off-road, y la Laramie, que se destaca por su estilo urbano, con detalles cromados y accesorios exclusivos. Ambas versiones mantienen la esencia robusta de la Ram Dakota, pero se adaptan a diferentes necesidades y gustos. Según Aguirre, "la Warlock tiene un perfil más off-road, mientras que la Laramie está pensada para el uso urbano, con un diseño más estilizado y detalles como los cromos. Ambas ofrecen lo mejor en cuanto a tecnología y seguridad".

La nueva Ram Dakota no es solo una camioneta, sino una herramienta versátil que cubre todas las expectativas del conductor moderno, ya sea para el trabajo, los viajes en familia o los deportes recreativos. Además, es la única pick-up en la que cabe una bicicleta, lo que la convierte en una opción ideal para los amantes del deporte y la aventura.

Desde Brook Motors, invitan a todos los interesados a conocer este modelo de vanguardia. La Ram Dakota ya está disponible para ser probada en la concesionaria ubicada en Ruta 9, kilómetro 1592, en el acceso a la ciudad de Salta. "Nuestro equipo de asesores estará encantado de brindarte toda la información y asistencia para que disfrutes de la mejor experiencia de compra", resaltaron.

Lanzamiento

Con el lanzamiento de la Ram Dakota, Brook Motors ofrece también excelentes opciones comerciales. Según Aguirre, "los interesados en adquirir este modelo pueden acceder a una financiación de hasta 30 millones de pesos a tasa cero en 12 meses. También tenemos planes de crédito UVA y un plan de ahorro con un esquema 70-30, con la posibilidad de retirar el vehículo desde la cuota 4. Esta es una excelente oportunidad para acceder a la Ram Dakota".

Además, cuentan con horario corrido de 8.30 a 17.30, para que todos los interesados puedan visitarlos y conocer de cerca las características de esta increíble pick-up.