Cómo puede llegar a afectar el paro de transporte de Bolivia en los precios en Salta

El paro nacional de transporte en Bolivia, que comenzó en la medianoche de hoy, indefectiblemente comenzará a afectar a Argentina y a Salta en particular.

Si bien hoy las fronteras amanecieron con un flujo de transporte en total normalidad, con el correr de los días puede llegar a afectar la llegada de mercaderías y de personas.

Tanto en Yacuiba como en Bermejo, la situación era de total normalidad, de un viernes con todo el comercio fronterizo manteniendo la dinámica cotidiana.

Sin embargo en las ciudad como Tarija y Santa Cruz de las Sierras el paro se siente y hasta se organizan bloqueos en torno de los ejidos urbanos.

El sector del transporte en Tarija, después de una larga deliberación, confirmó el inicio de paro general indefinido en el departamento de Tarija, informó El País de Tarija. El periódico chapaco asegura que la medida se da en contra del Decreto Supremo 5503, firmado por el presidente Rodrigo Paz, que establece un incremento de la gasolina del 80% y más de un 150% en el diésel.

Los voceros delos manifestantes indicaron, sin develar toda la estrategia, que las medidas puede incluir bloqueos, cierre de vías troncales en la ciudad y paros en los medios de transportes público.

"Las calles de Tarija amanecen cerradas tras el anuncio del paro general indefinido del sector del transporte, en rechazo al decretazo del presidente Rodrigo Paz", confirmó El País.

En paralelo, la Federación Departamental de Cooperativas de Transporte Santa Cruz (Fedectrans) informó que desde el mediodía de hoy comenzó un paro indefinido en protesta por la eliminación de la subvención a los combustibles. El mayor foco de conflicto ocurre en los más de 80 puntos de las ciudades de La Paz y El Alto que amanecieron con fogatas y motorizados estacionados que cortan el flujo vehicular.

El Tribuno le consultó a Víctor Sánchez, del Transporte Unificado de Bermejo para conocer de primera mano cómo la problemática afectará a nuestra provincia.

El referente dijo que es es claro que los manifestantes más radicalizados pertenecen al MAS (Movimiento al Socialismo) que antes estaba en el poder. "Es necesario poder diferenciar la protesta de los transportistas de las maniobras de los infiltrados", dijo Sánchez. Los bloqueos dificultan el transporte de personas y mercaderías entre las capitales y la frontera.

Desde los transportistas tienen muchos puntos por discutir aún con el Gobierno nacional y es por eso que son prudentes con los reclamos. Todavía falta mucho por discutir. Un punto clave es la calidad del combustible. Hasta ayer, el subvencionado por el Gobierno era de muy poca calidad, y hoy lo sigue siendo, aunque se pague el precio internacional. Los transportistas quieren el de mayor calidad porque es una forma de ahorro. También tienen un sistema de identificación para la compra del combustible en las estaciones de servicio; muchas veces fallan las comunicaciones y no se puede expender si no lo habilita. Dicho sistema ya no tendría sentido. Hay una serie de otros puntos que los transportistas quieren tratar.

"Por ahora la frontera va a tener movimiento, pero si el paro sigue todo se verá afectado. Por supuesto que todos los precios van a subir, esta medida se tomó antes de las fiestas de Fin de Año. Pero desde el sector del transporte seguimos apostando al diálogo, primero entre todos los sectores departamentales, y luego con las autoridades nacionales, para llegar a los mejores acuerdos porque estas medidas nos afectan muchísimo", declaró Sánchez.

El precio de la coca

Aquello que tanto afecta a los salteños es el precio de la hoja de coca. Los 80 puntos de conflictos en El Alto y en La Paz, la ciudades capitales sitiadas y el paro del transporte es claro que el abastecimiento de la mercadería se verá afectado en general. Por supuesto sabemos, que los comerciantes de nuestro país, ante el mínimo suceso aumentan los precios. Con el precio de la coca puede llegar a pasar en breve.

Lo que se espera es la pronta solución a las medidas del transporte. Mucha gente de nuestra provincia vive del comercio transfronterizo el cual puede llegar a paralizarse de profundizarse las comunicaciones.