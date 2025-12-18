Bolivia: paro por el retiro de subsidios a combustibles

Los sindicatos de transportistas en Bolivia realizarán hoy una huelga de 24 horas para exigir al Gobierno de Rodrigo Paz que anule el decreto que suprimió el subsidio a los combustibles, con la amenaza de que desde la próxima semana las protestas se agraven con bloqueos de caminos.

"La determinación es el paro (huelga) de 24 horas a partir de las 0 de hoy (1 de la Argentina) pidiendo la abrogación del decreto maldito 5503", afirmó Santos Escalante, el principal dirigente de uno de los sindicatos más importantes en La Paz.

Por su parte, las asociaciones de transportistas de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz y la segunda más poblada de Bolivia, emitieron un comunicado que insta a que sus afiliados acaten la huelga y no presten el servicio urbano, interprovincial e interdepartamental.

Largas filas y aumento de boletos

Este jueves, luego de la emisión del decreto, en los surtidores de gasolina y diésel se veían filas extensas con dueños de vehículos que buscaban obtener el combustible al precio subsidiado.

El transporte sindicalizado, que está regulado por las alcaldías, decidió unilateralmente incrementar el precio de los pasajes de 3 a 5 bolivianos (0,43 a 0,72 dólares) en los tramos más extensos, algo que fue considerado desproporcionado por los usuarios.

El dirigente nacional de los transportistas, Lucio Gómez, dijo a los medios que su sector está muy "molesto" por la determinación del Gobierno y que tendrán una reunión nacional en Cochabamba (centro), para que desde la próxima semana se inicien "movilizaciones generales con bloqueos".

Marcha en Potosí

Ayer, en la ciudad de Potosí (suroeste), cientos de choferes marcharon y se declararon en "emergencia" ante el incremento del precio de los combustibles a raíz de la eliminación de la subvención.

El decreto que Paz dictó el miércoles estableció precios de 6,96 bolivianos (un dólar) por litro de gasolina especial, 11 bolivianos (1,58 dólares) para la gasolina premium y 9,80 bolivianos (1,40 dólares) para el diésel, entre otros.

Esto supone incrementos del 86 % para la gasolina y del 162 % para el diésel respecto al costo subvencionado que estuvo vigente por más de 20 años.

El Gobierno defendió la medida

El Gobierno de Bolivia reconoció que el decreto de "emergencia económica, financiera, energética y social", que elimina la subvención a los combustibles, tendrá un impacto en la canasta familiar, aunque aseguró que será "no significativo" y que la medida permitirá ordenar la economía y evitar un escenario de hiperinflación.

El Decreto Supremo 5503, anunciado la noche del miércoles por el presidente Rodrigo Paz Pereira, busca, según el Ejecutivo, corregir distorsiones acumuladas en los precios, estabilizar la macroeconomía y contener una crisis que, de no intervenirse, habría llevado al país a un colapso inflacionario. Reconoció que el aumento del combustible tendrá efectos sensibles, en especial en los precios de los alimentos, pero rechazaron que se trate de un golpe severo al consumo básico.