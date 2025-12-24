PUBLICIDAD

24 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Controles de alcoholemia
Dealers detenidos
Inteligencia artificial
Minería
Hospital Materno Infantil
Temporal
Chicoana
Paula Benavides
Salta

Hoy habrá colectivos hasta las 19

El servicio de Saeta se retomará el jueves 25 a partir de las 10.
Miércoles, 24 de diciembre de 2025 01:05
Hoy el servicio de colectivos de Saeta en los 11 municipios que integran el área Metropolitana funcionará únicamente hasta las 19, horario en el que pasará el último coche de cada línea por el centro en dirección a los barrios.

Según se detalló, como ocurre todos los años, el servicio se retomará mañana a partir de las 10 y se extenderá solo hasta las 22. Desde la empresa se informó además que este viernes 26 de diciembre el servicio se retomará a las 0 horas con el esquema nocturno y, desde las 5.30, con frecuencias y horarios habituales.

Los usuarios podrán consultar los horarios previstos para cada corredor en el sitio web oficial de Saeta y seguir en tiempo real la ubicación de las unidades a través de Saeta app, disponible para teléfonos con sistema IOS y Android.

Por otra parte, se indicó que los Centros de Atención al Usuario ubicados en Paseo Salta, Pellegrini 824, el Centro Cívico Municipal y el Centro Cívico Grand Bourg permanecerán cerrados los días 24 y 25, retomando la atención normal el 26.

 

