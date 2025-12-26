Menos heridos que el año pasado: un solo niño lesionado por pirotecnia

Un niño de 11 años fue el único herido por pirotecnia registrado durante la madrugada de Navidad en la ciudad de Salta. El chico, domiciliado en el barrio Solidaridad, de la zona sudeste, ingresó a la guardia de Emergencia Pediátrica del Hospital Público Materno Infantil (HPMI) con una lesión ocular leve provocada por una bengala. Fue asistido por el equipo médico y evaluado por el servicio de Oftalmología, con evolución favorable y sin necesidad de internación. Además, Salud Pública confirmó que no hubo ingresos por quemaduras por pirotecnia en el Hospital San Bernardo. El dato contrasta con la Navidad de 2024, cuando cuatro niños habían sido atendidos por heridas provocadas por estos artefactos en el Hospital Materno Infantil.

El HPMI concentró gran parte de las atenciones durante Navidad, con alta demanda en las áreas de Emergencia Pediátrica, Emergencia Perinatológica y el Centro Obstétrico.

Nacimientos

En cuanto a los nacimientos, durante el 24 de diciembre se contabilizaron 19 partos, que derivaron en el nacimiento de 20 bebés: 11 varones y nueve mujeres, debido a un embarazo gemelar. De ese total, 12 fueron partos naturales y siete, cesáreas.

Durante la jornada de ayer, hasta el mediodía, se registraron dos partos naturales, correspondientes a un niño y una niña, mientras que al cierre del relevamiento de Salud Pública, una paciente permanecía en trabajo de parto.

Registros de asistencias

Respecto de las asistencias en guardia y emergencias, el 24 de diciembre se brindaron 232 atenciones en total. En el área de Emergencia Pediátrica se realizaron 125 atenciones médicas por especialistas y 154 prácticas de enfermería, siendo los principales motivos de consulta los traumatismos, las patologías respiratorias y los cuadros gastrointestinales.

En Emergencia Perinatológica se registraron 78 asistencias, de las cuales 61 fueron médicas y 17 de enfermería, vinculadas principalmente a trabajo de parto, dolor abdominal o pelviano y controles.

Ayer, hasta el mediodía, se habían registrado 58 asistencias totales, entre ellas 34 consultas médicas pediátricas, 12 atenciones de enfermería y 10 asistencias en el área perinatológica.

El 22 de diciembre se había atendido a una niña de siete años con una quemadura leve en cabeza y pabellón auricular causada por una "cañita voladora", caso que también fue resuelto de manera ambulatoria.

Por su parte, el Hospital San Bernardo informó que, en la franja horaria comprendida entre las 20 del 24 de diciembre y las 8 de ayer, ingresaron 48 pacientes por guardia, de los cuales 25 requirieron internación. De acuerdo con el reporte oficial, no se registraron ingresos por quemaduras ni accidentes vinculados al uso de pirotecnia durante ese período.

Antecedente de 2024

En la Navidad de 2024, el Ministerio de Salud Pública había informado el ingreso de cuatro niños al Hospital Materno Infantil por quemaduras provocadas por pirotecnia. Tres de los pacientes habían presentado lesiones oculares y el restante había sufrido quemaduras en una mano y un ojo.

En todos los casos, las lesiones habían sido leves y de manejo ambulatorio. Al igual que este año, el Hospital San Bernardo no había registrado atenciones por este motivo durante los festejos.