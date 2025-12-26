Navidad en Salta: el 911 recibió más de 1.000 llamados por desorden en la vía pública

El ministro de Seguridad, Gaspar Solá Usandivaras, presidió esta mañana la reunión de análisis de la demanda del servicio policial que se registró los días 24 y 25 de diciembre en el marco del Operativo Fin de Año Seguro.

La información sistematizada fue aportada por el Centro de Coordinación Operativa y el Sistema de Emergencias 911. A nivel provincial se atendieron más de 3500 reportes por diferentes situaciones. Más de 1.000 llamados fueron por desórdenes en la vía pública, más de 600 por violencia familiar, 450 llamados por ruidos molestos, más de 400 por uso indebido de pirotecnia sonora, 30 por robos, 22 por lesiones, además de animales sueltos e incendios estructurales, entre otros llamados.

El ministro Gaspar Solá, durante la reunión.

En este contexto, el ministro destacó el intenso trabajo policial que se realizó y la efectiva administración logística de los recursos de los Centros de Coordinación Operativa en los diferentes Distritos de Prevención, lo que permitió concretar las más de 1.500 intervenciones policiales que realizaron durante Nochebuena y Navidad, teniendo en cuenta que por incidente ingresó más de un llamado al 911.

Al concluir la evaluación de datos, el ministro de Seguridad destacó la importancia de contar con información concreta sobre el comportamiento contravencional y delictivo por jurisdicción a fin de reforzar el servicio preventivo policial en lugares específicos donde hubo mayor registro de intervenciones. La planificación logística con la que se trabajará en Año Nuevo será basada en las estadísticas mencionadas.

Participaron de la mesa de trabajo el subsecretario del Sistema de Emergencias 911, Norberto Mastrandrea, el jefe de Policía, Diego Bustos, el director General de Seguridad, Luis Ríos y el director del CCO, Darío Guzmán, entre otros profesionales de la Policía de Salta.