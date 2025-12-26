PUBLICIDAD

25°
26 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
$1475.00

$1530.00

Salta adelantó el pago de sueldos de diciembre para salud, seguridad, educación, y administración pública

El Gobierno de Gustavo Sáenz confirmó que adelantó el cronograma de pagos correspondiente a diciembre de 2025. Los salarios se abonarán el martes 30 y miércoles 31 e incluyen a los sectores de salud, seguridad, educación, administración pública y la Compensación Transitoria Docente. 
Viernes, 26 de diciembre de 2025 16:46
El Gobierno de la Provincia de Salta informó que se adelantó el cronograma de pagos de los haberes correspondientes al mes de diciembre de 2025, con el objetivo de acompañar a los trabajadores estatales en el cierre del año y brindar previsibilidad en el cobro de los salarios.

Según se detalló oficialmente, el martes 30 de diciembre se realizará el pago de los sueldos destinados a los trabajadores de los sectores de salud y seguridad, mientras que el miércoles 31 de diciembre se efectuará el depósito de la Compensación Transitoria Docente, junto con los haberes correspondientes al sector educativo y al resto de la administración pública provincial.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que esta medida forma parte de la planificación financiera del cierre de año y remarcaron que se continúa trabajando para cumplir en tiempo y forma con las obligaciones salariales asumidas con los empleados del Estado.

El adelantamiento del cronograma alcanza a la totalidad de los trabajadores comprendidos en el sistema de pagos de la Provincia y se enmarca en las acciones previstas para garantizar el normal cumplimiento de los compromisos salariales.

 

 

