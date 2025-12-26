Salta adelantó el pago de sueldos de diciembre para salud, seguridad, educación, y administración pública

El Gobierno de la Provincia de Salta informó que se adelantó el cronograma de pagos de los haberes correspondientes al mes de diciembre de 2025, con el objetivo de acompañar a los trabajadores estatales en el cierre del año y brindar previsibilidad en el cobro de los salarios.

Según se detalló oficialmente, el martes 30 de diciembre se realizará el pago de los sueldos destinados a los trabajadores de los sectores de salud y seguridad, mientras que el miércoles 31 de diciembre se efectuará el depósito de la Compensación Transitoria Docente, junto con los haberes correspondientes al sector educativo y al resto de la administración pública provincial.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que esta medida forma parte de la planificación financiera del cierre de año y remarcaron que se continúa trabajando para cumplir en tiempo y forma con las obligaciones salariales asumidas con los empleados del Estado.

El adelantamiento del cronograma alcanza a la totalidad de los trabajadores comprendidos en el sistema de pagos de la Provincia y se enmarca en las acciones previstas para garantizar el normal cumplimiento de los compromisos salariales.