Control Andina consolida su crecimiento en la minería salteña con soluciones modulares de alta resistencia

Control Andina es una de las firmas que logró afianzarse en el exigente entramado de proveedores de la minería en Salta. Con cuatro años de presencia en el sector, la empresa se especializa en construcción modular, logística y alquiler de instalaciones adaptadas a las duras condiciones de la Puna salteña.

"Estamos insertos en el sector minero de Salta desde hace cuatro años. Nuestro trabajo principal es la construcción modular: desarrollamos los campamentos que se ven en los proyectos mineros de la Puna", explicó Gabriel Estrada, gerente de la firma.

Gabriel Estrada, gerente de Control Andina.

Logística propia y base operativa sobre la Ruta 51

Además de la construcción modular, Control Andina cuenta con logística propia, lo que le permite abastecer sus operaciones sin depender de terceros. "Tenemos equipos propios que suplen nuestra logística interna y también brindamos servicios de logística y storing desde nuestras instalaciones", detalló Estrada.

La empresa tiene su base en La Silleta, sobre la Ruta Nacional 51, kilómetro 9,5. Allí funcionan las oficinas y un galpón de 3.000 metros cuadrados donde se concentran todas las operaciones logísticas.

Módulos diseñados para climas extremos

Uno de los principales diferenciales de la empresa es la tecnología aplicada a sus módulos. "Ofrecemos instalaciones modulares compuestas por bastidores de acero y placas PIR, un sistema moderno, durable, térmico, acústico y resistente al agua", explicó el gerente.

Estas características resultan claves para operar en zonas de clima extremo como la Puna salteña, donde las temperaturas varían drásticamente entre el día y la noche.

Alta demanda y trabajo con grandes proyectos mineros

La demanda de estos módulos es alta y sostenida. "Gracias a Dios tenemos mucho trabajo", afirmó Estrada. Actualmente, Control Andina presta servicios a empresas mineras como Eramine, Río Tinto y Hanac, entre otras.

Andina Housing: la apuesta por las casas modulares

En paralelo a la actividad minera, la firma avanza con Andina Housing, una línea de viviendas modulares construidas con el mismo sistema utilizado en minería. "Es una propuesta innovadora y muy alineada con las tendencias actuales del mercado", destacó.

Un año difícil para los proveedores, pero con expectativas positivas

Al analizar el contexto actual, Estrada reconoció que el último año fue complejo para los proveedores mineros. "Fue un año duro, con una coyuntura económica complicada. Muchas empresas dejaron de operar, aunque otras logramos sostenernos", remarcó.

Proyecciones y expectativas para el próximo año

De cara al futuro, la empresa apunta a seguir creciendo sin perder calidad. "Nuestra proyección es operar en la mayor cantidad de proyectos mineros que nos permita nuestra capacidad, siempre priorizando una buena respuesta al cliente", explicó.

Con proyectos que ya cuentan con RIGI y Declaración de Impacto Ambiental aprobados, y con cambios en la Secretaría de Minería, el sector mira al próximo año con optimismo.

Cómo contactarse con Control Andina

Los interesados pueden visitar las instalaciones de la empresa en La Silleta, comunicarse al teléfono 387-506-7829 o encontrarlos en Instagram como @controlandina. Para conocer la línea de viviendas modulares, también está disponible @andinahousing