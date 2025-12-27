Más de medio siglo educando en Salta: la oferta académica del Colegio José Manuel Estrada

El Colegio José Manuel Estrada reafirma su lugar como una de las instituciones educativas de referencia en la ciudad de Salta, con una propuesta integral que combina formación académica, acompañamiento personalizado y un fuerte compromiso con la educación en valores. Con más de 50 años de trayectoria, la institución continúa ampliando su oferta educativa y consolidando un proyecto pedagógico que abarca todos los niveles.

Fundado en 1969, el colegio sostiene una misión orientada al desarrollo pleno de niños, adolescentes y futuros docentes, promoviendo una vida social responsable, solidaria y comprometida. Su enfoque educativo se apoya en valores éticos y cristianos y en una mirada innovadora que atiende las trayectorias reales de cada estudiante, priorizando el aprendizaje significativo y la convivencia sana dentro de la comunidad escolar.

La propuesta académica del Colegio José Manuel Estrada incluye Nivel Inicial, con salas de 3, 4 y 5 años; Nivel Primario, desde 1° a 7° grado; y Nivel Secundario, con ciclo básico hasta tercer año y orientaciones en Economía y Administración, Ciencias Sociales y Humanidades, y Ciencias Naturales. A esto se suma el Nivel Superior, que ofrece los profesorados de Educación Inicial y Educación Primaria, ambos con reconocimiento oficial y validez nacional.

Uno de los pilares distintivos de la institución es la incorporación sostenida de robótica y tecnología en el recorrido escolar. Tanto en el Nivel Primario como en el Secundario, los estudiantes participan de espacios de programación, diseño, construcción y pensamiento computacional. En los últimos años, el colegio incorporó kits de robótica de última generación, impresoras 3D, salas de informática renovadas y equipamiento tecnológico avanzado, lo que permite trabajar en proyectos reales vinculados al diseño 3D, la automatización y la resolución de problemas. Esta apuesta posiciona al Estrada como una de las instituciones pioneras de la provincia en formación tecnológica aplicada desde edades tempranas.

Desde la conducción destacaron que la robótica atraviesa todas las orientaciones del Nivel Secundario y fortalece la formación informática a lo largo de toda la escolaridad, brindando herramientas clave para el mundo actual y los desafíos futuros.

Actualmente, el Colegio José Manuel Estrada tiene abiertas las inscripciones para el Ciclo Lectivo 2026. Las familias interesadas pueden acercarse a conocer el proyecto institucional, recorrer las instalaciones y dialogar con los equipos directivos y docentes.

Datos de contacto

Las consultas se atienden de lunes a viernes. Para Nivel Primario y Secundario, comunicarse al 3872-236876; para Nivel Superior, al 3875-612707. También se puede obtener información a través del sitio web www.colegioestrada.com.ar o de manera presencial en España 2251, Salta capital. El teléfono fijo es (0387) 4212749.

La institución invita a quienes buscan una formación sólida, humana y con fuerte acompañamiento a sumarse a una comunidad educativa que continúa creciendo con responsabilidad y excelencia académica.