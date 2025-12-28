Creció la cantidad de casos de varicela en Salta: suman 509

Los casos de varicela aumentaron en Salta entre 2024 y 2025, según los últimos datos oficiales de vigilancia epidemiológica. Hasta la semana epidemiológica 50 de este año, comprendida entre el 7 y el 13 de diciembre, se registraron 509 casos, una cifra superior a la del mismo período de 2024, cuando se habían contabilizado 370 pacientes con esta enfermedad.

El dato surge del informe difundido por el Ministerio de Salud Pública, elaborado por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica. Solo en la última semana analizada se notificaron 9 nuevos casos de varicela, una enfermedad viral altamente contagiosa producida por el virus varicela-zóster.

La importancia de la vacunación

Desde la cartera sanitaria recordaron que la varicela es una patología inmunoprevenible y que la principal herramienta para evitar su propagación es la vacunación. El esquema oficial contempla dos dosis durante la niñez: la primera a los 15 meses de vida y la segunda a los 5 años. Las autoridades sanitarias insistieron en la importancia de completar el calendario de vacunación para reducir la circulación del virus.

En cuanto a otras enfermedades inmunoprevenibles, durante la última semana no se registraron nuevos casos de coqueluche, aunque el acumulado anual es de dos. También se confirmaron seis casos de meningoencefalitis, alcanzando un total de 141 en lo que va del año. No se notificaron nuevos casos de parotiditis, sarampión, enfermedad febril exantemática, difteria ni poliomielitis.

Otras enfermedades

El reporte epidemiológico también indicó que no hubo nuevos casos de leishmaniasis cutánea, mucocutánea ni visceral humana, ni de lepra o micosis profunda. En el caso de las hepatitis virales, no se registraron casos en la semana 50 y el acumulado anual se mantiene en 16 diagnósticos, distribuidos principalmente en los departamentos Rivadavia y San Martín.

Respecto de la viruela símica, no se detectaron nuevos casos y el total anual continúa en dos. En el rubro de enfermedades transmitidas por alimentos, se notificó un nuevo caso de salmonelosis, con un acumulado de 38 en 2025. La diarrea aguda, en tanto, sigue mostrando una elevada incidencia, con 1.249 casos en la última semana y más de 64 mil en todo el año.