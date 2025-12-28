Más de 15 mil vecinos usaron la Fábrica Municipal

La Municipalidad de Salta, presentó un balance positivo de la gestión 2025 de la Fábrica Municipal, la primera del país, marcado por un crecimiento sostenido en infraestructura, equipamiento y demanda de los vecinos. El espacio, inaugurado en enero, profundizó una forma de trabajo basado en la producción, la capacitación y el acompañamiento a emprendedores locales.

Durante este año el espacio, puesto a disposición por la comuna en barrio San Benito, fue utilizado por un total de 15.837 vecinos. Las áreas con mayor demanda fueron cocina, con 6.220 usuarios, y costura, con 5.940, seguido por las capacitaciones, con 2.530 personas. También se registró un uso sostenido en los talleres de carpintería (262), soldadura (390), reparación de celulares (210), reparación de PC (205) y el estudio de grabación (80).

En ese marco, se incorporaron y fortalecieron más de 8 espacios productivos y formativos. Se realizó la apertura de taller de carpintería en junio, equipado con herramientas específicas, nuevas mesas de trabajo, ampliación del espacio y materiales, además de la incorporación de maquinaria como fresadoras y sierras circulares.

Ante la demanda registrada en el taller de costura, se inauguró un nuevo espacio con máquinas industriales, entre ellas rectas industriales, doble arrastre, overlock de distintos hilos, collaretas y cortadoras de tela.

El taller de cocina, uno de los más concurridos, sumó en octubre un cuarto espacio, incorporando 2 hornos, 1 amasadora y 1 sobadora adicionales, además de una heladera exhibidora, nuevas bandejas y rejillas, garantizando mayor capacidad de producción. La sala de guardería fue remodelada y acondicionada con nueva luminaria, juegos, materiales didácticos.

Los cursos

A lo largo del año, se dictaron una serie de capacitaciones que cumplieron un rol central, brindando herramientas en gestión, finanzas, costos, ventas, marketing digital, monotributo y aportes jubilatorios, contribuyendo a profesionalizar los emprendimientos locales. Al respecto, Claudia Vilte, coordinadora de la Escuela de Emprendedores, manifestó que "el crecimiento que tuvo la fábrica en solo un año fue increíble. Se dio porque la gente necesita este espacio para trabajar y lo cuida mucho", remarcó Vilte.