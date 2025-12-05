PUBLICIDAD

Salta

Autismo y tartamudez: Exeni llevó su programa al interior

El diputado acercó los talleres de "Tu Voz Cuenta Conmigo" a Tartagal y reforzó la atención temprana de chicos con autismo, TDAH y retraso madurativo.
Viernes, 05 de diciembre de 2025 01:54
El diputado Omar Exeni, durante la primera jornada de trabajo en Tartagal.
El diputado provincial Omar Exeni profundizó su agenda de trabajo orientada a la detección y el acompañamiento de trastornos del neurodesarrollo infantil, a través del programa "Tu Voz Cuenta Conmigo", que comenzó en la capital salteña y ahora se extendió al interior provincial. La propuesta se sostiene en un consultorio itinerante que recorre barrios, acercando atención profesional gratuita a niñas y niños que no cuentan con estas herramientas.

La iniciativa, coordinada con profesionales del Centro de Terapias Integradas logró la contención de 420 menores relacionados con autismo, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y retraso madurativo. Se trata de un abordaje integral que incluye evaluaciones, seguimiento especializado y acompañamiento familiar, un servicio que hasta hace poco era inaccesible para cientos de hogares.

El crecimiento del programa respondió a una demanda del interior provincial. Exeni explicó que decenas de familias solicitaron la presencia del consultorio en Tartagal, donde, junto al intendente Franco Hernández Berni, se hizo una primera jornada de atención masiva. Anunció que el 13 de diciembre se realizará un nuevo operativo con numerosos profesionales.

Uno de los pilares del programa es la intervención sobre la tartamudez en la niñez. Más de un centenar de chicos y chicas fueron asistidos en consultorios especializados donde recibieron acompañamiento fonoaudiológico y psicológico, con estrategias diseñadas para mejorar la fluidez verbal, la autoestima y la comunicación cotidiana.

El programa de televisión de Exeni nació como una herramienta de superación frente a su propia tartamudez y se convirtió en un fenómeno inédito. "Logramos avances significativos, pero aún falta mucho por hacer. Ahora debemos garantizar que los chicos del interior tengan las mismas posibilidades que los de Capital", afirmó Exeni.

 

