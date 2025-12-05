El nuevo esquema de subsidios encarecerá las facturas eléctricas

Diversos aspectos vinculados al servicio de energía eléctrica prestado por EDESA se abordaron ayer en una audiencia pública convocada por el Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta (Enrep). El temario incluyó al nuevo esquema de subsidios focalizados (SEF) que estableció la Secretaría de Energía de la Nación y el modo en que impactaría en las facturas del servicio. En efecto, la instancia participativa se llevó adelante en Salta un día después de que se publicara una resolución del organismo nacional que se traducirá, desde enero de 2026, en aumentos de la electricidad y también del gas por cambios en el esquema de subsidios.

El nuevo sistema de Subsidio Energético Focalizado (SEF) que definió la Secretaría de Energía de la Nación, junto a una consulta pública que se extenderá durante 15 días hábiles, reducirá el volumen de energía subvencionada. También habrá una pérdida de la bonificación para 140.000 familias de ingresos medios en la provincia, además de cambios para industrias y usuarios de ingresos altos.

A partir del 1 de enero, el gobierno nacional adoptará un nuevo esquema de subsidios para los usuarios residenciales de electricidad y gas, y para los consumidores de garrafas. El régimen implicará aumentos finales en las facturas de esos servicios -con un impacto que aún no fue precisado- y una pérdida de bonificaciones generalizada.

Ya no habrá una segmentación por niveles de ingresos (altos, medios y bajos), sino dos categorías de usuarios: quienes recibirán subsidios y quienes no. Además, las bonificaciones ya no se aplicarán de manera uniforme todo el año, sino solo en los meses de mayor consumo energético.

Tras la audiencia pública que presidió ayer, el titular del Enresp, Carlos Saravia, hizo notar que se extendió una invitación amplia a los 60 diputados, 23 senadores, 60 intendentes e instituciones con interés en una temática que es transversal para las familias salteñas. También remarcó que la convocatoria se enmarcó en una decisión del Ente de realizar al menos dos audiencias públicas por año. "Mientras a nivel nacional se reemplazaron por procesos de consulta, en Salta mantenemos un esquema participativo donde todos pueden intervenir", recalcó Saravia.

El funcionario precisó que "la actualización tarifaria está regulada por ley, con un tope que funciona como antitarifazo y que se corresponde con la variación del Indice de Precios al Consumidor del INDEC. "Esta audiencia fue convocada para escuchar a los usuarios sobre los planes de contingencia, el funcionamiento del sistema nacional y los planes de inversión, entre otros temas", acotó.

Obras, inversiones y acciones preventivas

En la audiencia pública, EDESA presentó la actualización del plan preventivo para períodos de alta demanda, con medidas para reforzar la oferta, la distribución y acciones operativas para mitigar eventuales riesgos. La empresa distribuidora también detalló su plan de obras e inversiones para 2026-2027. El Ente presentó los resultados de auditorías realizadas en distintas localidades, donde se detectaron avances en tiempos de espera y disponibilidad de atención, como también aspectos a mejorar en accesibilidad, estado edilicio y señalización. En este punto, se expusieron recomendaciones específicas. Sobre la facturación del servicio, se recordó que los usuarios tienen derecho a solicitar el desglose y cobro por separado de conceptos adicionales, de acuerdo con la ley provincial 8457 y la resolución 933/22.