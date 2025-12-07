Expectativa minera: en el primer trimestre se licita el Belgrano Cargas

El Gobierno nacional confirmó que el primer trimestre de 2026 será la fecha para lanzar la licitación del ferrocarril Belgrano Cargas, un proceso que buscará atraer operadores privados bajo un esquema de concesión con "open access" y desintegración vertical. El anuncio fue realizado día atrás por el presidente de Belgrano Cargas y Logística, Alejandro Núñez, durante el Seminario Oro, Plata y Cobre de Panorama Minero, y vuelve a colocar al ramal C14, clave para la minería de Salta, en el centro del debate logístico.

El modelo que impulsa el Gobierno implica un cambio respecto al sistema ferroviario tradicional. La desintegración vertical supone que los distintos componentes del ferrocarril, infraestructura, material rodante, talleres y operaciones, se licitan por separado, en lugar de adjudicarse como un bloque único. Esto evita que una sola empresa controle toda la cadena y permite que diferentes actores, especializados en cada segmento, participen del negocio. En la práctica significa que una empresa podría encargarse del mantenimiento de la vía, otra de las locomotoras y otra de operar trenes con su propia carga o la de terceros.

"Open Access"

A su vez, el modelo incorpora el concepto de open access (acceso abierto), que obliga al concesionario de la infraestructura a permitir que cualquier operador registrado circule por las vías pagando un canon. Esto impide que quien gane la licitación pueda bloquear el ingreso de competidores. Para las empresas mineras, y para las cerealistas que se mostraron interesadas, este esquema es central: garantiza que podrán negociar tarifas, contratar servicios o incluso operar sus propios trenes sin depender de un único prestador.

La expectativa de Nación es que este diseño genere competencia, atraiga inversiones y permita aumentar la densidad de carga del sistema, hoy muy por debajo de su capacidad. Hasta ahora, solo el operador internacional Grupo México Transportes (GMXT) hizo pública su intención de participar en la licitación y desde la compañía anticiparon que podrían invertir hasta 3.000 millones de dólares si logra controlar la operación. También trascendió que habría interés de un consorcio de cerealeras encabezado por AGD (Aceitera General Deheza) y la minera Rio Tinto, con presencia en Salta.

El procedimiento para la privatización total del Belgrano Cargas está habilitado desde febrero pasado, con la publicación del decreto presidencial 67/2025.

"Corredores Económicos Transformadores del NOA"

A fines de octubre de 2023, el Banco Mundial presentó a la Cámara Argentina de Empresas Minera (CAEM) y la Unión Industrial Argentina (UIA) el estudio "Corredores Económicos Transformadores del NOA", que analiza las necesidades logísticas de la región frente al crecimiento del litio y el cobre.

El informe señala que la carga minera del NOA, entre insumos, cal, carbonato sódico, productos intermedios y exportaciones, crecerá de manera acelerada a lo largo de las próximas dos décadas. Solo para Salta, la combinación de litio y cobre podría generar más de 1,4 millones de toneladas anuales de movimiento, contando flujos hacia Chile y hacia los nodos logísticos del centro del país.

Infraestructura crítica

En ese escenario, el ramal C14 es señalado como infraestructura crítica. Según el Banco Mundial, hoy mueve apenas 12.500 toneladas al año, pero su potencial, luego de obras de rehabilitación, se ubica entre 1,2 y 1,3 millones de toneladas hacia 2045. Esa diferencia explica por qué el corredor está en el centro de la planificación internacional: sin el C14 operativo, la presión recaerá completamente sobre rutas como la colapsada ruta nacional 51, que ya presenta deterioro avanzado y que, de acuerdo con el estudio, podría requerir hasta 12 millones de dólares adicionales por cada 100 kilómetros cada diez años solo para absorber las sobrecargas proyectadas.

Minería, el 40% de la carga en el NOA

El informe también advierte que la minería ya representa cerca del 40% del total de la carga vial en el NOA, y que ese porcentaje crecerá con la entrada en producción de nuevos proyectos, lo que obliga a diversificar modos de transporte para evitar un escenario de saturación.

Si finalmente se pone en marcha Taca Taca, el proyecto de cobre requerirá 1,12 millones de toneladas de movimiento hacia la Puna salteña entre insumos y productos, más de la mitad de las cuales podría derivarse al ferrocarril.

En tanto, la producción total de litio estimada para Salta, Jujuy y Catamarca hacia 2045 implicará mover 285.000 toneladas entre insumos y la producción; el ferrocarril podría absorber hasta el 47% de ese