Respuestas previsionales

Mauricio Paredes: Trabajo en la construcción ¿cómo son los requisitos para jubilarse?

Buen día Mauricio. Los trabajadores de la construcción se jubilan con un régimen previsional diferencial. Requisitos: 55 años de edad y 25 años de servicios con aportes, con, al menos 12 de los últimos 15 años, trabajados en construcción.

El trámite de jubilación se realiza en ANSES, con turno previo. Tiene que llevar, informe de sus aportes en la construcción del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), Certificaciones de servicios de las empresas donde trabajó, recibos de sueldo o libreta de la construcción.

Lucrecia Barbosa: Cobro la pensión de mi marido fallecido que comparto con una hija que el tuvo con otra mujer. Supe que la adolescente acaba de cumplir 18 años. ¿Debiera hacer algún trámite?

Buen día Lucrecia. Los adolescentes reciben la pensión hasta el mes en que cumplen los 18 años, excepto si tienen una discapacidad. Ahora, que esta joven dejó de percibir su porción de la pensión por fallecimiento al cumplir 18, Ud. deberá gestionar que la incorporen al haber de pensión. Este trámite se llama acrecimiento de pensión y consiste en el recálculo de las porciones de su haber. Como le decía, el mismo no es automático, sino que deberá gestionarlo ante ANSES; con turno previo: debe presentar un escrito pidiendo el reajuste y acompañar el acta de nacimiento de la joven para acreditar la mayoría de edad.

Dardo Coronel: Me jubilé en octubre, quisiera que informe como se calcula el medio aguinaldo para los jubilados.

Buen día Dardo. El medio aguinaldo (Sueldo Anual Complementario o SAC) de los jubilados se calcula como el 50% del haber mensual más alto que hayan percibido dentro del semestre correspondiente. Para el aguinaldo de diciembre: se considera el haber más alto entre julio y diciembre, que siempre es el haber de diciembre. Ahora bien, en su caso puntual como se jubiló en octubre, le corresponderá una proporción (el 50%) del medio aguinaldo dado que se jubiló a mitad del semestre.

Brisa Chauque Vilca: Tengo cinco hijos de dos padres diferentes. Venía cobrando normalmente la AUH y ahora este mes me dejaron de pagar de los hijos de mi anterior marido. No tengo vínculo con él desde hace años.

Buen día Brisa. Por lo que me cuenta es muy probable que los hijos de su primer matrimonio hayan dejado de percibir la asignación universal por hijo (AUH) porque el padre esté trabajando de manera registrada. De ser este el caso, como estoy casi seguro, esos chicos comenzarán a percibir a través del sistema único de asignaciones familiares (SUAF). Sin embargo, un dato importante, es que comenzará a cobrar el padre. La solución para recuperar esa cobertura para Ud. que tiene a cargo los hijos es presentar el llamado "Formulario Madres" de ANSES (PS 2.73); se trata de una declaración jurada para que la madre quien convive con los hijos cobre las Asignaciones Familiares cuando el otro progenitor que trabaja, las percibe, pero no vive con ellos. Puede descargar el formulario PS 2.73 de la web de ANSES, completarlo, presentarte en una oficina con turno.

