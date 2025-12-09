Capacitación de IA y gestión digital para pymes norteñas

La semana pasada, terminó en la capital salteña el Programa de Transformación Digital para PyMES de Alimentos, en el que participaron 31 empresas del NOA, entre ellas 28 salteñas y tres provenientes de Tucumán, Jujuy y Santiago del Estero. La iniciativa estuvo orientada a incorporar herramientas digitales, inteligencia artificial y técnicas de gestión para mejorar la competitividad, ordenar procesos y fortalecer la presencia comercial de cada firma.

El beneficio principal fue el aprendizaje para transformar datos dispersos en información útil para tomar decisiones, automatizar tareas que consumían tiempo y profesionalizar el vínculo con clientes actuales y potenciales. La etapa final incluyó asesoramiento personalizado para definir el modelo de negocio digital de cada empresa.

En una entrevista con Radio Salta, la directora de Agroindustria de la Provincia, Mariela Terán, explicó que la experiencia marcó un antes y un después para muchos emprendedores y empresarios.

"Muchos decían que no tenían tiempo para este tipo de cursos, que la IA les parecía algo lejano. Hoy nos dicen: 'ya no le tengo miedo a la IA, ahora la uso en mi beneficio'", relató.

Terán señaló que el programa trabajó sobre bases de datos reales de cada empresa. Eso permitió identificar clientes que no estaban siendo atendidos, detectar segmentos nuevos, revisar costos internos, reconocer filtraciones de ganancias y mejorar la organización comercial. También se enseñó a crear agentes de IA adaptados a cada negocio, capaces de automatizar consultas, ordenar información o generar contenido.

El impacto también fue visible en la comunicación digital. Algunas pymes, contó, solo usaban redes sociales y, durante el programa, desarrollaron su primera página web. Otras aprendieron a programar publicaciones, diseñar imágenes de productos, planificar campañas y sostener una presencia digital constante sin depender exclusivamente del trabajo manual.

"Muchos se sorprendieron al ver que podían organizar semanas o meses de contenido con herramientas gratuitas", indicó Terán.

La capacitación reunió empresas de distintos tamaños: desde elaboradoras de dulces, miel, panificados o especias, hasta firmas agroindustriales más consolidadas. Esa diversidad permitió un intercambio de experiencias que enriqueció el aprendizaje colectivo.

El cierre del programa se realizó en el Mercado Artesanal, donde las empresas recibieron orientación para consolidar su estrategia digital. La iniciativa se desarrolló en cinco módulos intensivos centrados en gestión, marketing digital, optimización de procesos y comercio electrónico.

Un programa intensivo y un gran salto tecnológico

La iniciativa se llevó adelante con la cooperación técnica de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Secretaría de Agricultura de la Nación (SAGyP). En Salta, el Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable intervino como organismo facilitador para la implementación del programa.