Intoxicación por monóxido de carbono: en un mes se triplicaron los casos de 2024

Las bajas temperaturas y el uso de métodos peligrosos de calefacción encendieron una alarma sanitaria en Salta. Entre el 31 de mayo y el 3 de julio, 32 niños ingresaron al Hospital Público Materno Infantil con intoxicación por monóxido de carbono, alertaron autoridades del Ministerio de Salud Pública.

La jefa de Emergencias Pediátricas, Giselle Iriarte, confirmó que todos los cuadros atendidos fueron de moderados a graves. "El año pasado hubo solo 12 casos en todo el invierno. Este año, en apenas un mes, ya superamos los 35, si contamos los nuevos ingresos de julio", advirtió en una entrevista con Radio Salta.

Desde el hospital señalaron que el 75% de los menores intoxicados compartía el mismo ambiente con otros niños o adultos, lo que da cuenta del riesgo colectivo. Por ese motivo, se realizaron estudios también a familiares, muchos de los cuales requirieron atención médica.

Los pacientes atendidos tienen entre unos pocos meses de vida y 14 años. De acuerdo con el parte oficial, cinco eran menores de un año, siete tenían entre 1 y 5 años, y veinte entre 6 y 14 años.

La mayoría de los casos se concentraron en barrios populares de Salta capital, como Parque Belgrano, Miguel Ortiz, El Pilar, Castañares, Autódromo, San Ignacio y Policial, y en localidades cercanas como La Merced, La Ciénaga y San Lorenzo.

"La mayoría de los casos fue provocada por el uso de braseros encendidos dentro de viviendas cerradas. También atendimos cuadros asociados al uso de cocinas, hornallas y estufas a gas en mal estado", explicó Iriarte.

En cuanto a la atención, el 82% de los pacientes pudo ser dado de alta el mismo día, tras pasar por la sala de observación. El 18% restante requirió internación, aunque ninguno fue derivado a terapia intensiva.

El tratamiento aplicado fue oxígeno suplementario, ya que el monóxido de carbono desplaza al oxígeno en la sangre, impidiendo su distribución normal por el cuerpo. "Esto puede causar desde síntomas digestivos como náuseas y vómitos hasta alteraciones neurológicas graves si no se trata a tiempo", explicó el coordinador de pediatría del hospital, Edgardo Camacho.

Desde el hospital insisten en que la ventilación adecuada de los ambientes es clave, así como no tapar las rejillas de respiración en las paredes. "Muchos creen que el aire frío ingresa por esas aberturas, pero su función es evitar la acumulación de gases tóxicos. Taparlas puede ser fatal", recordó la médica.

El aumento de estos cuadros también se relaciona con el contexto económico. Con la liberación del precio del gas en garrafas –que aumentó 30% esta semana– y el encarecimiento de la electricidad, muchas familias recurrieron a braseros, leña o cocinas para calefaccionarse.

"No se debe dormir con el brasero prendido. Y lo ideal sería directamente no usarlo", reiteró Iriarte. "El monóxido de carbono es un enemigo silencioso: no tiene olor, color ni sabor, y puede matar en pocas horas sin dar señales claras al principio", subrayó Giselle Iriarte.

"Una familia entera puede intoxicarse mientras duerme sin darse cuenta. Por eso, insistimos en que ventilar no es opcional, es una medida de vida o muerte", agregó. Desde el hospital también recomendaron revisar anualmente estufas, calefones y cocinas a gas con un gasista matriculado, especialmente en hogares donde viven niños pequeños o personas mayores.

El Ministerio de Salud pidió a la población reforzar las medidas de prevención y prestar atención a síntomas como dolor de cabeza, náuseas, vómitos, mareos o desmayos. "Es fundamental actuar rápido. En estos casos, no hay intermedios: o el paciente es tratado a tiempo o hay riesgo de vida", concluyó Camacho.