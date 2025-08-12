Exitoso y emotivo festival por el Día de la Educación Especial

Con un ambiente festivo y la participación de cerca de 200 personas, se llevó a cabo una jornada histórica: el primer Festival por el Día de la Educación Especial. La actividad fue encabezada por la subsecretaría de Gestión Educativa, María de los Ángeles Denis y el equipo de la Coordinación de Educación Especial de la Provincia, a cargo de Agustina Lemetre. Se desarrolló ayer en la Usina Cultural de la Ciudad y contó con la participación de comunidades educativas de la modalidad especial.

Para la ocasión se organizaron stands, actividades artísticas, exposiciones y espacios participativos. "La propuesta fue pensada como un encuentro y difusión del trabajo que realizan cotidianamente las instituciones educativas", señaló Lemetre.

Cabe mencionar que con este evento se buscó reconocer y homenajear el trabajo de los docentes de la educación especial, mostrando a la comunidad el compromiso sostenido a lo largo del año en las escuelas especiales y en los establecimientos comunes que llevan adelante prácticas inclusivas.

El evento se presentó como un espacio de reflexión y celebración destinado a toda la comunidad salteña. Contó con la participación activa de catorce instituciones educativas de la modalidad, tanto de gestión pública como privada. Cada una de las instituciones montó stands con el fin de visibilizar los derechos de las personas con discapacidad, y generar una reflexión colectiva sobre el respeto por las diferencias. Al mismo tiempo, el festival permitió reconocer y honrar la dedicación de los docentes de educación especial, mostrando a la comunidad el compromiso sostenido que demuestran día a día, tanto en las escuelas de la modalidad, como así también en todos los establecimientos educativos donde llevan adelante prácticas inclusivas.

En el encuentro, los estudiantes fueron los verdaderos protagonistas con su participación en números artísticos que llenaron de música y color el Anfiteatro. Lemetre, visiblemente emocionada, explicó el significado de la jornada: "Si bien el Día Nacional de la Educación Especial se conmemora el 9 de agosto, decidimos celebrarlo ahora para poder contar con el acompañamiento de todas las instituciones educativas de la modalidad. Este festival es nuestro homenaje a los profesores y profesoras de educación especial cuya dedicación y vocación son el motor para que miles de estudiantes puedan alcanzar su máximo potencial".

La Coordinadora también aprovechó la ocasión para reiterar el compromiso de su área, señalando: "acompañamos a las personas con discapacidad a lo largo de todo su trayecto educativo, desde sus primeros pasos hasta la vida adulta".

Salta cuenta actualmente con 31 escuelas de Educación Especial y 3 Centros de Educación Integral (C.E.I) de gestión estatal, que atienden a más de 3.000 estudiantes en sede y brindan apoyo a la inclusión a más de 6.000 alumnos en toda la provincia.

La jornada culminó con un emotivo cierre musical a cargo de artistas locales. La gran convocatoria y la positiva recepción de la propuesta no solo garantizó el éxito del festival, sino que también aseguró su continuidad. Ya se trabaja con la expectativa de que se celebre nuevamente el próximo año.