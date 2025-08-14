¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

14 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Salta

Juan Martín Gilly preside la Cámara de la Minería de Salta

Se eligió la nueva conducción para el período 2025-2027.
Jueves, 14 de agosto de 2025 00:58
La Cámara de Minería de Salta (CMS) renovó sus autoridades para el período 2025-2027. El proceso electoral, según destacaron, reafirmó el compromiso de la institución con la transparencia y la participación activa de sus socios, en el marco de la misión de representar los intereses del sector, generar consensos con organismos públicos y privados y promover una minería sustentable que impulse el desarrollo económico y social de la provincia.

La nueva Comisión Directiva será presidida por Juan Martín Gilly (Litio Minera Argentina SA – Grupo Ganfeng Lithium), acompañado por la vicepresidencia que desingará Rio Tinto - Rincón Mining y Eduardo Isasmendi (Alpha Lithium Argentina) como vicepresidente segundo. La secretaría estará a cargo de Silvia Rodríguez (Tamar Mining) y la tesorería de Germán Pérez (Corriente Argentina – First Quantum Minerals).

Como vocales titulares fueron designados Miguel Gimenez Zapiola (Eramine Sudamérica), José Nioi (Grupo Nioi), Rubén Parada (Minera Santa Rita), Facundo Huidobro (Mansfield Minera) y Sebastián Virgili (NOA Lithium). Los vocales suplentes serán Gonzalo Montebelli (Abrasilver Resources Corp), Marcelo Cabral (Lítica Resources) y Francisco Alurralde (Puna Mining).

En el Órgano de Fiscalización estarán Matías Argüello (Lithium Argentina) como titular y Ricardo Hearne (AngloGold Ashanti) como suplente. La gerencia seguirá a cargo de Marie Pierre Lucesoli.

 

