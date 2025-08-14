Juan Martín Gilly preside la Cámara de la Minería de Salta

La Cámara de Minería de Salta (CMS) renovó sus autoridades para el período 2025-2027. El proceso electoral, según destacaron, reafirmó el compromiso de la institución con la transparencia y la participación activa de sus socios, en el marco de la misión de representar los intereses del sector, generar consensos con organismos públicos y privados y promover una minería sustentable que impulse el desarrollo económico y social de la provincia.

La nueva Comisión Directiva será presidida por Juan Martín Gilly (Litio Minera Argentina SA – Grupo Ganfeng Lithium), acompañado por la vicepresidencia que desingará Rio Tinto - Rincón Mining y Eduardo Isasmendi (Alpha Lithium Argentina) como vicepresidente segundo. La secretaría estará a cargo de Silvia Rodríguez (Tamar Mining) y la tesorería de Germán Pérez (Corriente Argentina – First Quantum Minerals).

Como vocales titulares fueron designados Miguel Gimenez Zapiola (Eramine Sudamérica), José Nioi (Grupo Nioi), Rubén Parada (Minera Santa Rita), Facundo Huidobro (Mansfield Minera) y Sebastián Virgili (NOA Lithium). Los vocales suplentes serán Gonzalo Montebelli (Abrasilver Resources Corp), Marcelo Cabral (Lítica Resources) y Francisco Alurralde (Puna Mining).

En el Órgano de Fiscalización estarán Matías Argüello (Lithium Argentina) como titular y Ricardo Hearne (AngloGold Ashanti) como suplente. La gerencia seguirá a cargo de Marie Pierre Lucesoli.