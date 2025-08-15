Viví la experiencia Güemes Sensorial

El salteño Lucas Pacheco impulsa un innovador circuito turístico que combina tecnología y tradición: recorridos por el centro de la ciudad con cascos de realidad virtual, imágenes históricas, aromas coloniales y degustaciones que trasladan a la época de Martín Miguel de Güemes.

Caminar por el centro salteño y cruzarse con un hombre vestido con poncho colorado, sombrero y casco de realidad virtual ya no es una rareza: es parte de Güemes Sensorial, un proyecto que busca revivir la historia del general Martín Miguel de Güemes a través de una experiencia inmersiva que involucra los cinco sentidos.

Su creador, Lucas Pacheco, explicó en diálogo con Radio Salta que la propuesta nació hace tres años y hoy recorre las calles céntricas, especialmente la zona del Cabildo, donde turistas y vecinos pueden sumergirse en un viaje al pasado.

"Es un circuito turístico que relata la vida del general Güemes, desde su niñez hasta su muerte, incorporando la visión, audición, olfato, gusto y tacto", detalló.

La actividad combina un relato histórico con recursos sensoriales: aromas que evocan la época colonial, golosinas de raíces antiguas, la posibilidad de tocar cuero de vaca y hasta coquear, tal como lo hacían Güemes y sus gauchos para resistir largas jornadas. A esto se suma el uso de cascos de realidad virtual con imágenes históricas de lugares emblemáticos como el Cabildo, Finca La Cruz y escenarios naturales donde el usuario puede "cabalgar" sin moverse del sitio.

"Uno realmente se siente inmerso en la historia, cabalgando junto a Güemes. Queremos que no sea solo un aprendizaje sobre el héroe, sino también sobre nuestra propia cultura", expresó Pacheco.

El proyecto estuvo a punto de quedar en el camino por la falta de tecnología necesaria, pero finalmente pudo concretarse gracias a la adquisición de los cascos de realidad virtual. Actualmente se encuentra en etapa de presentación, abierta tanto a funcionarios como a periodistas y vecinos.

Quienes deseen vivir la experiencia pueden acercarse a la Recoba del Cabildo o seguir a @guemessensorial\\_ok en Instagram para coordinar una visita. La meta, según Pacheco, es que esta propuesta forme parte del calendario turístico oficial.