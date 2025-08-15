¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
12°
15 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Corte Suprema de Justicia de la Nación
Elecciones en Bolivia
mercado cambiario BCRA
inseguridad en barrio Santa Lucía
Elecciones legislativas 2025
Elecciones legislativas 2025
Terminal de General Güemes
violencia barrial
Causa Vialidad
Corte Suprema de Justicia de la Nación
Elecciones en Bolivia
mercado cambiario BCRA
inseguridad en barrio Santa Lucía
Elecciones legislativas 2025
Elecciones legislativas 2025
Terminal de General Güemes
violencia barrial
Causa Vialidad

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR BLUE

$1320.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Viví la experiencia Güemes Sensorial

Propone un recorrido que combina imágenes históricas, aromas y sabores.
Viernes, 15 de agosto de 2025 01:40
En el centro de la ciudad de Salta, la gente puede disfrutar de la experiencia Güemes Sensorial. Javier Rueda
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El salteño Lucas Pacheco impulsa un innovador circuito turístico que combina tecnología y tradición: recorridos por el centro de la ciudad con cascos de realidad virtual, imágenes históricas, aromas coloniales y degustaciones que trasladan a la época de Martín Miguel de Güemes.

Caminar por el centro salteño y cruzarse con un hombre vestido con poncho colorado, sombrero y casco de realidad virtual ya no es una rareza: es parte de Güemes Sensorial, un proyecto que busca revivir la historia del general Martín Miguel de Güemes a través de una experiencia inmersiva que involucra los cinco sentidos.

Su creador, Lucas Pacheco, explicó en diálogo con Radio Salta que la propuesta nació hace tres años y hoy recorre las calles céntricas, especialmente la zona del Cabildo, donde turistas y vecinos pueden sumergirse en un viaje al pasado.

"Es un circuito turístico que relata la vida del general Güemes, desde su niñez hasta su muerte, incorporando la visión, audición, olfato, gusto y tacto", detalló.

La actividad combina un relato histórico con recursos sensoriales: aromas que evocan la época colonial, golosinas de raíces antiguas, la posibilidad de tocar cuero de vaca y hasta coquear, tal como lo hacían Güemes y sus gauchos para resistir largas jornadas. A esto se suma el uso de cascos de realidad virtual con imágenes históricas de lugares emblemáticos como el Cabildo, Finca La Cruz y escenarios naturales donde el usuario puede "cabalgar" sin moverse del sitio.

"Uno realmente se siente inmerso en la historia, cabalgando junto a Güemes. Queremos que no sea solo un aprendizaje sobre el héroe, sino también sobre nuestra propia cultura", expresó Pacheco.

El proyecto estuvo a punto de quedar en el camino por la falta de tecnología necesaria, pero finalmente pudo concretarse gracias a la adquisición de los cascos de realidad virtual. Actualmente se encuentra en etapa de presentación, abierta tanto a funcionarios como a periodistas y vecinos.

Quienes deseen vivir la experiencia pueden acercarse a la Recoba del Cabildo o seguir a @guemessensorial\\_ok en Instagram para coordinar una visita. La meta, según Pacheco, es que esta propuesta forme parte del calendario turístico oficial.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD