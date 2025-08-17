Adrián Scosceria: "Macro Soluciones es una plataforma en la que todos ganan"

Macro Soluciones ya funciona en todo el país e incluye a compañías de sectores estratégicos como la minería en Salta, permite administrar en tiempo real los pagos y facturas, ofreciendo eficiencia, agilidad y transparencia en la operatoria diaria.

Adrián, ¿qué es Macro Soluciones y cómo surge esta propuesta?

Banco Macro decidió hace varios años invertir fuertemente en tecnología con un objetivo muy claro: hacerle la vida más fácil a nuestros clientes. Estamos en un proceso de digitalización muy importante y Macro Soluciones es un paso clave en esa estrategia.

En términos simples, se trata de un portal de cobranzas pensado para clientes de Banca Empresas —no para individuos— que abarca pymes, medianas, negocios y grandes corporaciones. En el caso de Salta, incluye a muchas compañías mineras que se han radicado en la provincia en los últimos años.

La plataforma les permite manejar, de forma online y en tiempo real, todas sus cobranzas con una consolidación muy simple de administrar. Facilita muchísimo la tarea del tesorero o gerente financiero, y lo hace de una manera ágil e innovadora. Es un producto que ya hemos puesto a disposición de todos nuestros clientes de banca empresa a lo largo y ancho del país, y estamos muy satisfechos con el impacto que ha tenido.

¿Cómo acceden las empresas a este servicio?

Cada cliente de Banco Macro tiene asignado un oficial de cuenta que mantiene la relación con la empresa. El primer paso es contactarse con él, aunque en la mayoría de los casos ya hemos presentado la herramienta. Desde el lanzamiento, hace tres o cuatro años, hemos hecho presentaciones en congresos, encuentros y auditorios de nuestras distintas divisiones, invitando a los clientes a conocer sus ventajas. En los últimos 12 meses le dimos una vuelta más, visitando personalmente a cada uno de ellos.

En cuanto al costo, no hay un cargo específico por adherirse, sino que se aplica un porcentaje sobre las cobranzas que realicen a través del banco. Es un sistema que, al final del día, genera ahorros y eficiencia.

¿Qué tipo de mejoras concretas ofrece Macro Soluciones para la gestión diaria?

Uno de los grandes problemas que detectamos es que muchas empresas no saben si un cliente les pagó o no. Esto puede frenar entregas o ventas. Con Macro Soluciones, el gerente financiero sabe en tiempo real qué facturas están al día y cuáles no. De esa forma, puede coordinar inmediatamente con logística y ventas para continuar con la operatoria sin riesgos. En este sentido, es una plataforma donde todos ganan: el banco, la empresa y sus clientes.

¿El sistema se actualiza con el tiempo?

Sí, permanentemente. Nuestro Home Banking empresarial incorpora mejoras y productos adicionales. Una de las novedades más importantes que sumamos es la plataforma de descuento de factura de crédito electrónica y de I-Check. Esto significa que el cliente no tiene que ir a una sucursal ni completar papeles: desde cualquier lugar, incluso en una mina, puede descontar sus facturas o cheques y tener el dinero acreditado en el día.

Para darte un ejemplo concreto: imaginemos una empresa que presta servicios de catering en una mina. Si recibe un cheque o una factura de crédito, no necesita trasladarse; puede gestionarlo online y tener la plata en la cuenta en horas. Esto se traduce en más tiempo y recursos disponibles para el negocio.

Además de las cobranzas y el descuento de documentos, ¿hay posibilidades de financiamiento?

Sí. Los clientes pymes o con negocios más pequeños pueden autogestionar su línea de crédito desde la misma plataforma, de manera simple y rápida. En el caso de proyectos de inversión de mayor envergadura, el banco mantiene su cercanía tradicional: visitamos la empresa, analizamos el proyecto y ofrecemos financiamiento a tres o cuatro años. Esto es clave en provincias como Salta, donde hay muchas iniciativas que generan empleo y desarrollo.

Banco Macro siempre se destacó por su cercanía con el cliente. ¿Cómo se equilibra eso con la digitalización?

Lo que estamos haciendo es una atención mixta: invertimos fuertemente en tecnología, pero sin perder lo que siempre nos caracterizó, que es la cercanía y el trato personalizado. Así logramos una combinación perfecta: atención humana, directa y de confianza, sumada a herramientas digitales que agilizan y simplifican la operatoria.