¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
11°
17 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

San Martín
homenajes al general san martín
Día del Niño
Violencia en el futbol
homenaje al general san martín
Fentanilo contaminado
Cuidado del Medio Ambiente
El clima en Salta
Juventud Antoniana
San Martín
homenajes al general san martín
Día del Niño
Violencia en el futbol
homenaje al general san martín
Fentanilo contaminado
Cuidado del Medio Ambiente
El clima en Salta
Juventud Antoniana

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR BLUE

$1320.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

El clima en Salta: cómo seguirá el tiempo hasta el próximo fin de semana

Aunque no hay alertas todavía, en las próximas horas puede haber vientos fuertes provenientes del sector oeste o noroeste.
Domingo, 17 de agosto de 2025 18:06
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

A un poco más de un mes de la llegada de la primavera, el tiempo comienza a mejorar en Salta y este es el pronóstico para los próximos días según indicó el especialista en meteorología Edgardo Escobar a El Tribuno.

Este domingo tuvo una máxima de 18º, a las 13, mientras que la mínima fue de 10º. Para este lunes se espera un leve ascenso en la temperatura con una máxima de 19º y una mínima de 8º. "Hay baja probabilidad de precipitaciones por la noche y el cielo estará mayormente nublado", sostuvo Escobar.

Para el martes se espera una máxima de 20º con cielo parcialmente nublado y una mínima entre 8º y 9º. Y el especialista comentó que para este día hay varios modelos que incidan vientos fuertes del sector oeste o noroeste "aunque no hay alertas todavía".

El miércoles "estará agradable con 19º de máxima y 7º de mínima, con cielo parcialmente nublado".

Ascenso y un rápido descenso

"Para el jueves y viernes se incrementa la temperatura con 24º de máxima el jueves y 26º el viernes, con probabilidad precipitaciones para la noche", dijo Escobar. 

Sin embargo el buen tiempo durará poco porque el sábado ingresará un pulso de aire frío "y habrá un marcado descenso en la temperatura de 12º a 14º de máxima y probables precipitaciones".

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD