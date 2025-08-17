¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

17 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Salta

Flavia Royón y Bernardo Biella son los candidatos del frente "Primero los Salteños"

El saencismo definió a sus aspitantes al Congreso con dos nombres conocidos, como la ex Secretaria de Minería y el actual diputado provincial. 
Domingo, 17 de agosto de 2025 21:04
El frente "Primero los Salteños", que forma parte de la coalición que apoya al gobernador Gustavo Sáenz, presentó a sus candidatos principales para las próximas elecciones legislativas de octubre: Flavia Royón como candidata a senadora nacional y Bernardo Biella como candidato a diputado nacional.

Ambos afirman que la propuesta se centra en una agenda puramente provincial, enfocada en la defensa de los intereses de Salta frente a las políticas del gobierno nacional.

Flavia Royón, diputada provincial electa y ex-secretaria de Minería de la Nación, enfatizó su compromiso de legislar exclusivamente para Salta. “Vamos a legislar pensando en Salta y respondemos a los salteños, no a las órdenes e intereses de Cristina”, sostuvo.

La candidata también señaló que su espacio no se mantendrá en silencio ante las políticas centralistas que, a su juicio, afectan el desarrollo provincial.

Royón diferenció su posición de la de otros sectores al aclarar que, si bien acompañan la postura del gobernador sobre la necesidad de "brindar gobernabilidad", esto no significa resignar la estricta defensa de los intereses de Salta y su gente.

Por su parte, el candidato a diputado Bernardo Biella reforzó el mensaje de su compañera, asegurando que su plataforma se centra en "reclamar lo que nos corresponde a los salteños".

La fórmula también destacó la gran oportunidad que Salta tiene por su potencial productivo.

La propuesta del frente no solo busca la estabilidad económica, sino que también promueve el diálogo como herramienta fundamental para construir un futuro sólido.

 

Candidatos a senadores nacionales

  • Flavia Royón
  • Nacho Jarsún

Candidatos a diputados nacionales

  • Bernardo Biella

  • Oriana Nevora
  • Juan Cruz Cura

