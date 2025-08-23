Efecto Zonda: Denuncian que fueron intencionales muchos focos de incendio

Anoche, la Municipalidad de Salta, en coordinación con dotaciones de Bomberos y diferentes organismos de emergencia, trabajaron intensamente para sofocar el incendio registrado en Villa Violeta, en inmediaciones del aeropuerto Martín Miguel de Güemes. En esa zona se quemó una vivienda.

El intendente, Emiliano Durand, fue hasta el lugar y encabezó el operativo, que se extendió hasta altas horas de la noche debido a la magnitud del fuego y las condiciones climáticas adversas.

El secretario de Ambiente y Servicios Públicos, Martín Miranda, explicó que el fuego se propagó con rapidez debido a las fuertes ráfagas de viento y alcanzó grandes extensiones, desde la zona de Santa Ana hasta Villa Violeta, llegando incluso a sectores cercanos a la Circunvalación Oeste.

"Gracias a Dios no hubo que lamentar víctimas, solo daños materiales. Los vecinos pudieron realizar las primeras actuaciones y luego se avanzó con motobombas para contener el fuego", afirmó el funcionario.

Desde el área de Desarrollo Social se continúa acompañando a una familia cuya vivienda resultó comprometida y brinda apoyo humanitario, con agua, barbijos y asistencia directa a las familias afectadas y al personal de emergencia en el lugar.

"Lo más doloroso es que muchos de estos focos fueron provocados intencionalmente. Es incomprensible que a esta altura sigamos teniendo que enfrentar situaciones por negligencia o irresponsabilidad de vecinos, poniendo en riesgo la vida de tantas personas", afirmó Esteban Carral, secretario de Protección Ciudadana y Espacios Públicos. Ante cualquier emergencia se solicita a los vecinos comunicarse al 911 o al 105.

En la tarde, en barrio El Recodo camino a San Luis, una mujer tuvo que luchas contra las llamas, con ayuda de los vecinos, para que no se incendiara su casa.