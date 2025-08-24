En septiembre, viví la Feria del Bienestar, en la Usina

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

El 6 de septiembre de 2025, la Usina Cultural de la ciudad de Salta se convertirá en el epicentro de una experiencia transformadora y única con la Feria del Bienestar. Este evento, que promueve el bienestar integral de las personas, busca convertirse en un espacio cultural y comunitario de referencia, enfocado en la sostenibilidad, el desarrollo humano y la transformación social.

La Feria del Bienestar está diseñada para ser inclusiva y accesible, reuniendo a profesionales, emprendedores y disciplinas que abordan el bienestar físico, emocional, mental y espiritual. En su primer año, la feria se ganó el reconocimiento de instituciones locales, siendo declarada de Interés Municipal por el Concejo Deliberante y de Interés de la Cámara de Diputados de la Provincia de Salta. Este evento es concebido como una plataforma para promover el acceso consciente a herramientas de cuidado personal, promoviendo valores como la colaboración, la diversidad y el compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Horarios y Expositores

Durante la jornada, los asistentes tendrán la oportunidad de participar en una amplia variedad de actividades, con los siguientes horarios y expositores destacados:

11.00 a 12.00:

Dr. Rodolfo Pastore - “Neurociencias cognitivas aplicadas en Gestión de emociones” - S.U.M

Carolina Salado - “Lugares Interiores: Un Viaje Interior a bordo del Arte Terapéutico” - SDF

12.30 a 15.30:

Ariel Mongelli y Jesús Córdoba - Inmersión en Hielo (Actividad arancelada) - Plaza

12.45 a 13.45:

Raquel Langa - “Reiki” - SDF

14.00 a 14.45:

Dra. Maria Andrea Rojas y equipo - “Longevidad saludable y estilo de vida” - S.U.M

14.15 a 15.15:

Ariel Llanes - “De pacientes a hacientes: cómo convertirte en protagonista de tu salud” - SDF

15.00 a 15.45:

Lic. Ariel Pavone y Juan Manuel Muñoz - “Constelaciones Familiares: toma tu vida - abraza la abundancia” - S.U.M

15.45 a 16.30:

Ariel Cattaneo - “La sensación de ser alguien” - SDF

16.00 a 16.45:

Dra. Flor Herrera - “Mujer, tu bienestar importa: salud femenina.” - S.U.M

Mónica Quintana y Adriana Ortega - “Danza Circular” - Plaza

16.50 a 17.30:

Profe Nelly Donaire - Clase de STRONG - Anfiteatro

17.00 a 18.00:

Monica Ávalos - "Desenchufa tu mente, relaja tu cuerpo: técnicas y herramientas para bajar la ansiedad y recargar energía" - SDF

17.30 a 18.15:

Natalia Marton de Santosha - “Yoga para la familia” - Plaza

Lic. Ana Mastronardi - “Hongos adaptógenos: para tu bienestar” - S.U.M

18.15 a 19.15:

Fernando Daniel Peiró - “Numerología y Picardía, aprendiendo con humor” - SDF

18.30 a 19.30:

Lic. Marcela Deheza - “Gestalt es Neuroplasticidad en Movimiento. Transforma tu cerebro, liberando tu cuerpo.” - S.U.M

Sofia Esber - Zumba - Plaza

19.30 a 20.10:

Gastón Cornejo - “Experiencia de conexión musical: Organic house” - Anfiteatro

19.30 a 20.30:

Anto Lucchini y Ariel Mongelli - “Sanación Pránica” - SDF

20.30 a 21.00:

CIERRE DE LA FERIA - Música en vivo con el Coro Black

Beneficios para la comunidad

La Feria del Bienestar no solo busca el bienestar personal, sino también el bienestar colectivo. Al promover hábitos saludables, la feria ayuda a prevenir enfermedades, reducir la carga en los sistemas de salud y mejorar la calidad de vida de la comunidad. También tiene un enfoque en el desarrollo económico local, brindando a emprendedores y profesionales del bienestar una plataforma para mostrar sus productos y servicios, lo que favorece el crecimiento de negocios locales y la creación de redes de apoyo en la región.

Además, la feria impulsa la sustentabilidad, utilizando materiales reciclables y promoviendo prácticas ambientalmente responsables. La integración de la medicina tradicional con terapias y prácticas holísticas es otra de las características que distingue este evento, que se alinea con los ODS, especialmente en lo referente a salud y bienestar, educación de calidad, y comunidades sostenibles.

Invitación a ser parte del cambio

El evento busca inspirar a todos los salteños a adoptar un estilo de vida más consciente y equilibrado. "Cuando una persona se siente plena, esa energía transforma su entorno", aseguran los organizadores. La Feria del Bienestar es la oportunidad perfecta para descubrir herramientas, productos y prácticas que cuidan el cuerpo, calman la mente, nutren el espíritu y fortalecen el vínculo con uno mismo, con los demás y con el entorno.

Detalles del evento