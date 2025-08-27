Nuevo Casino Alberdi vuelve a la carga con una moto 0KM

Nuevo Casino Alberdi, el epicentro del entretenimiento en Salta, se prepara para uno de sus eventos más esperados: el sorteo de una moto 0km. La cita es este próximo domingo 31 de agosto a partir de las 21 hs y todos los mayores de edad pueden participar para ser los próximos ganadores.

¿Cómo participar del sorteo de la Moto en Nuevo Casino Alberdi?

Para tener la oportunidad de llevarte a casa este flamante vehículo, solo tenés que acercarte a las instalaciones del Casino, ubicadas en Peatonal Alberdi 165, a pocos pasos del centro de la ciudad de Salta. Cada visita te otorga cupones, lo que significa que a más veces que nos visites, mayores serán tus chances de ser el afortunado ganador.

Nuevo Casino Alberdi: La propuesta de entretenimiento integral en pleno centro salteño

Pero los sorteos no son lo único que ofrece Nuevo Casino Alberdi. El espacio sigue renovando constantemente su propuesta de entretenimiento para brindar experiencias únicas a sus visitantes. Además de disfrutar de los talleres de danza o sumergirte en el fascinante mundo de las catas de vino, la sala renueva su propuesta comercial, con nuevas máquinas de última generación y los pozos más altos de toda la región norte, con más de 115 millones en juego.

Sin embargo, el Casino no pierde de vista los sorteos, ofreciendo todo tipo de entretenimiento. El clásico sorteo de la moto es una tradición que siempre genera gran expectativa, y por segundo mes consecutivo, se suma un premio extra: una televisión de 50 pulgadas, para que la diversión continúe en tu hogar.

No te quedes afuera de esta increíble oportunidad. Acercate a Nuevo Casino Alberdi, viví la emoción de los juegos, disfrutá de las nuevas propuestas de entretenimiento y ¡aumentá tus chances de ganar una moto 0km este domingo 31 de agosto!