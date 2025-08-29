PUBLICIDAD

29 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Asesino serial jujeño
Persona buscada
Combustibles
acosador
Ruta 34
Bicentenario de la Independencia de Uruguay
búsqueda de personas Salta
Pesca
roma
Milagrito 2025
Milagrito 2025

Milagro de los niños: más de 2.400 chicos coparon la Catedral en una gran jornada

Con la participación de 2.400 niños y 2.500 padres, la celebración del Milagro de los niños sumó este año una novedad histórica: por primera vez, los más pequeños pudieron ingresar a la Catedral Basílica y recorrer el sector donde habitualmente se ubican las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro.
Viernes, 29 de agosto de 2025 11:06
Los niños vivieron su Milagro en la Catedral. Fotos Javier Rueda, El Tribuno.
La fe más joven se hizo presente este viernes en el corazón mismo de la ciudad. Según informó la Policía de Salta, alrededor de 2.400 niños participaron de la convocatoria especial del Milagro de los niños, acompañados por unos 2.500 padres y familiares que colmaron la plaza 9 de Julio y las calles adyacentes.

La jornada no solo estuvo marcada por la masividad de la asistencia, sino también por una disposición inédita: los chicos tuvieron la posibilidad de ingresar a la Catedral Basílica y recorrer el espacio sagrado donde suelen estar las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro. Se trata de un gesto de apertura que, según remarcaron los organizadores, busca acercar a los más pequeños al sentido profundo de la celebración.

El clima festivo y de devoción se vivió desde temprano, con cantos, rezos y la participación activa de docentes y familias que acompañaron el recorrido. Para muchos de los presentes, la experiencia fue inolvidable, ya que nunca antes se había permitido a los niños vivir tan de cerca el corazón del templo.

 

 
 

De esta manera, la antesala de la fiesta grande del Milagro tuvo a los chicos como protagonistas absolutos, en un acontecimiento que refuerza el espíritu de tradición, fe y comunidad que caracteriza a la celebración más importante de los salteños.


 

Temas de la nota

