Cena de ACDE por la educación financiera

Con el lema "Formando conciencia, transformando realidades", la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE Salta) llevará a cabo su tradicional cena anual el jueves 28 de agosto a las 20.30 en el Club 20 de Febrero, con el foco puesto en la educación financiera como herramienta de desarrollo individual y colectivo.

La actividad está dirigida a dirigentes empresarios que comparten una visión del liderazgo en la que los resultados económicos no se miden de manera aislada, sino en función del impacto social que generan. En esta edición, ACDE Salta se propone unir fuerzas dentro de la comunidad empresarial para impulsar una iniciativa que aborde la educación financiera desde una mirada cristiana, entendiendo que miles de jóvenes y adultos en la provincia aún no acceden a herramientas básicas para administrar su economía personal o emprender de forma sostenible.

Expositora

Como invitada especial, disertará Gabriela Totaro, autora, oradora internacional y referente en educación financiera, quien expondrá sobre la importancia de formar equipos financieramente sanos como base de organizaciones comprometidas, productivas y sostenibles.

Las inscripciones están abiertas a través del sitio: https:// intercloudy. contilatam.com /2227/acde-cena-anual.