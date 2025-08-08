Lluvia inesperada en Salta: en las últimas horas, las precipitaciones triplicaron la media de agosto

Agosto inició con complicaciones e incendios por el viento Zonda y días más tarde el frío volvió a decir presente: se esperan heladas para las próximas jornadas. Sin embargo lo que llamó la atención para los especialistas en meteorología es la cantidad de milímetros que cayeron en 24 horas y que triplicaron la media del mes.

El especialista Edgardo Escobar comentó a El Tribuno: "Entre las 9 AM del jueves y las 9 AM de este viernes, precipitó 7 milímetros (este número corresponde al jueves, teniendo en cuenta que para la meteorología el día es de 9 a 9)".

Además, este viernes entre las 9 y las 15 cayó 1 mílimetro por lo que en agosto ya cayeron 8 milímetros, cuando la media es de 2,3.

