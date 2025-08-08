¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

8 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Suba de combustibles en Salta

Tercer aumento en ocho días: la nafta en Salta sube hasta 2,5% y no da respiro al bolsillo

En lo que va de agosto, las pizarras de YPF en Salta se movieron tres veces: el 1, el 5 y ahora el 8. La Súper ya cuesta $1.378, la Infinia $1.579, el Diesel 500 $1.422 y la Infinia Diesel $1.586. Los incrementos acumulados del mes van del 2,7% al 4,7% y se suman a las subas de julio, presionando a la inflación y al gasto diario de los salteños.

Mariano Gil
Viernes, 08 de agosto de 2025 08:39
Los nuevos precios que mostraban las pizarras en las diferentes estaciones de servicio en Salta.
La postal se repitió en distintos puntos de la capital provincial: conductores que llegaron a las estaciones de servicio para cargar combustible y se encontraron con nuevas cifras en las pizarras. Sin anuncios oficiales ni advertencias previas, las estaciones de YPF en Salta aplicaron este viernes un nuevo aumento, el tercero en apenas ocho días, que deja a la nafta Súper en $1.378, la Infinia en $1.579, el Diésel 500 en $1.422 y la Infinia Diesel en $1.586.

La sorpresa fue generalizada. Algunos automovilistas se enteraron al momento de pagar, otros al divisar los números desde la vereda. En todos los casos, la reacción fue de malestar, sobre todo porque el ajuste llega a menos de una semana de las subas aplicadas el lunes y con otra en el inicio del mes. “Es una locura tres aumentos en un mes así no hay sueldos ni aumentos que alcancen. Ahora todo va a subir por detrás de esto”, se quejó un conductor mientras aguardaba turno en una estación de la avenida Bicentenario de la Batalla de Salta .

El impacto en el bolsillo es inmediato. En un contexto de inflación persistente, cada aumento en el surtidor termina trasladándose a toda la economía, desde el transporte de mercaderías hasta el precio de los alimentos.

En Salta, donde gran parte de la producción y el abastecimiento dependen del transporte terrestre, el incremento no solo afecta a quienes manejan a diario, sino también a las familias que verán encarecidos productos y servicios en las próximas semanas. El hecho de que los ajustes se apliquen de forma fragmentada, en pocos días y sin comunicación previa, acentúa la sensación de incertidumbre y deja abierta la pregunta sobre cuánto durará este nuevo precio en las pizarras.

Lo cierto es que, mientras el reloj de agosto marca apenas su primera semana, los salteños ya suman tres aumentos de combustibles y un motivo más para revisar, una vez más, el presupuesto del mes.

Cómo quedaron hoy las pizarras en Salta

Nafta Súper $1.378
Nafta Infinia  $1.579
Diésel 500    $1.422
Infinia Diesel $1.586

Comparación vs. los precios anteriores

Súper**: + $32 →  +2,38% (de \$1.346 a $1.378).
Infinia     +\$27 →  +1,74% (de \$1.552 a \$1.579).
Diésel 500 +\$35 → +2,52%  (de \$1.387 a \$1.422).
Infinia Diesel +\$32 → +2,06% (de \$1.554 a \$1.586)

 

