Salta fue distinguida como Destino Líder LGBTIQ+

La Municipalidad de Salta, a través del Ente de Turismo, participó en una nueva edición de Gnetwork en la ciudad de Buenos Aires, considerado uno de los encuentros más importantes del país vinculados al turismo LGBTIQ+. El evento reúne año a año a especialistas, operadores, representantes de organismos públicos y referentes internacionales para debatir, intercambiar experiencias y consolidar estrategias que fortalezcan la oferta turística inclusiva.

Durante las jornadas, la delegación salteña tomó parte en distintas rondas de negocios con operadores y referentes del sector, lo que permitió mostrar la oferta local y generar nuevas oportunidades de vinculación con actores clave de la industria. Además, el coordinador del Ente de Turismo, Fernando García Soria, realizó una presentación sobre el destino Salta, en la que compartió el catálogo de prestadores distinguidos con el Sello "Salta Ciudad Amigable" y presentó el spot institucional realizado con motivo del Día del Turismo LGBTQI+.

En este marco, Salta fue distinguida con el reconocimiento como Destino Líder en Turismo LGBTIQ+, un logro que refleja el trabajo articulado entre el equipo del Ente de Turismo, el sector privado que adhirió al sello y las instituciones que acompañan este camino de inclusión y respeto a la diversidad.