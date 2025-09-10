Alumnos del colegio Américo Vespucio conocieron el complejo editorial El Tribuno

En el marco del proyecto escolar “La entrevista y el diario”, un grupo de 40 alumnos de 4º y 5º grado del turno mañana del colegio Américo Vespucio de la ciudad de Salta recorrió las instalaciones del complejo editorial El Tribuno.

Los chicos estuvieron acompañados por las docentes Camila Suárez y Camila Jaime, quienes destacaron la importancia de acercar a los estudiantes a los medios de comunicación para fortalecer su aprendizaje.

Durante la visita, los alumnos pudieron recorrer la redacción de El Tribuno y el estudio de Radio Salta, conocer los distintos sectores y dialogar con periodistas y trabajadores del medio. Así descubrieron de manera práctica cómo se recopila, redacta y difunde la información que llega cada día a los lectores y oyentes.

La experiencia, además de despertar curiosidad y entusiasmo, permitió a los estudiantes comprender mejor el papel del periodismo y el trabajo en equipo que hay detrás de cada noticia.