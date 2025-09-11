Al menos unos 4 mil peregrinos partieron desde San Antonio de los Cobres rumbo a la Catedral

Una verdadera marea humana partió en las primeras horas de este jueves desde San Antonio de los Cobres rumbo al Santuario del Señor y la Virgen del Milagro. Según informó la Policía de la Provincia, aproximadamente 4.000 peregrinos iniciaron la caminata, y a medida que avanzan, más personas se suman a la procesión, consolidando una multitud que se extiende a lo largo de la Ruta 51.

Las primeras imágenes de la jornada fueron captadas en la zona de Muñano, en el kilómetro 140, y muestran la magnitud del grupo que avanza por los caminos de la puna salteña, con mochilas, bastones y banderas que acompañan a los fieles en su trayecto. La peregrinación es un reflejo de la profunda devoción que despierta la festividad del Milagro, una de las celebraciones religiosas más importantes de la provincia.

El recorrido de hoy incluye una parada en el Paraje Las Cuevas, donde los peregrinos almorzarán y recuperarán fuerzas para continuar. La jornada finalizará en Santa Rosa de Tastil, donde pernoctarán antes de retomar la caminata hacia Salta capital. A lo largo del trayecto, los participantes enfrentan los desafíos del terreno de altura, mientras disfrutan del paisaje característico de la puna, con sus montañas, quebradas y desiertos que marcan cada kilómetro de la travesía.

Autoridades locales y de seguridad acompañan la peregrinación para garantizar la asistencia a los caminantes y regular el tránsito en la ruta, mientras los fieles avanzan paso a paso, cumpliendo con la tradición que año tras año convoca a miles de personas en honor al Señor y la Virgen del Milagro.