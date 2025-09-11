El acto en conmemoración por el Día del Maestro se realizó en la Escuela Sarmiento

Autoridades de la cartera educativa provincial participaron este jueves del acto oficial por el Día del Maestro en la escuela Domingo Faustino Sarmiento de la ciudad de Salta. La actividad estuvo encabezada por la secretaria de Gestión Educativa, Estrella Villarreal, quien instó a los docentes a “inspirar a los niños y dejar huellas, no solo saberes”, subrayando que la enseñanza debe vivirse “con la convicción de haber pasado por la vida de los estudiantes y haberlos hecho felices”.

La ceremonia se realizó en el establecimiento que alberga a unos 850 alumnos y comenzó con las palabras de Villarreal, quien destacó que “hoy tendremos la posibilidad de tener esa conexión que es única y que solo en la escuela se puede lograr”.

Más tarde, la directora de la institución, Sonia Pereyra, recordó una frase de Domingo Faustino Sarmiento: “Todo problema de la sociedad tiene su raíz en la educación”, y renovó el compromiso de la escuela con su alumnado. En la misma línea, la directora general de Educación Primaria, Rosa Saldaña, habló de “la educación con compromiso”, la que permite a los niños superarse y convertirse en mejores personas para construir un mundo más justo e inclusivo.

Durante el acto también se leyó un saludo del gobernador Gustavo Sáenz en alusión al Día del Maestro y se colocó una ofrenda floral en el busto de Sarmiento ubicado en la institución.

Participaron además la subsecretaria de Gestión Educativa, Ángeles Denis; el director general de Educación Privada, Raúl Benedicto; el director general de Educación para Jóvenes y Adultos, Adolfo Montenegro; el director general de Educación Superior, Carlos Delgado; la directora de Enlace Legislativo e Institucional, Julieta Perdigón; integrantes de los equipos de las direcciones generales, supervisores, docentes, padres y alumnos.