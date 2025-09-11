Urgente: convocan a donantes de sangre del grupo 0 Rh positivo en Salta

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

El Centro Regional de Hemoterapia de Salta emitió una convocatoria urgente para personas con grupo sanguíneo “0” factor Rh positivo que estén en condiciones de donar sangre. El llamado responde al bajo nivel de las reservas de productos sanguíneos, situación que puede afectar las transfusiones para pacientes anémicos, trasplantes, cirugías, enfermedades oncológicas, accidentes y hemorragias.

Los donantes pueden concurrir a la sede ubicada en Bolívar 687, de lunes a viernes hábiles, de 7 a 17, y los sábados, de 7 a 12. Deben presentarse con documento de identidad y sin estar en ayunas, preferentemente bien hidratados.

Desde el organismo recuerdan que los componentes de la sangre donada son separados para que cada paciente reciba el que necesita: plaquetas, glóbulos rojos y plasma.

Quiénes pueden donar:

Personas entre 16 y 65 años, con peso corporal superior a 50 kilos.

Sin antecedentes de enfermedades cardíacas, pulmonares, hepáticas, chagásicas, oncológicas, infecciosas u otras potencialmente riesgosas para el receptor.

Quiénes no pueden donar:

Embarazadas o mujeres en etapa de amamantamiento.

Quienes se hayan sometido a cirugía, endoscopía o colonoscopía en los últimos 12 meses.

Personas que se hayan colocado piercing o tatuajes en los últimos 12 meses.

Otros datos importantes:

Tras recibir vacuna antigripal, esperar 72 horas para donar si hay síntomas.

Si se tomó medicación antibiótica, esperar 7 días desde la última dosis.

Haber tenido dengue implica esperar tres meses; dengue hemorrágico, seis meses.

Quienes conviven con personas con síntomas de dengue deben esperar cuatro semanas.

Una persona puede donar sangre con un intervalo mínimo de dos meses entre donaciones.

El Centro de Hemoterapia reiteró la importancia de la donación voluntaria y recordó que con un solo acto solidario es posible salvar varias vidas.