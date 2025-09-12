¡Locura total en el Nuevo Casino Alberdi! La Link Me entregó un premio de 19 Millones

Este miércoles 10 de septiembre en el Nuevo Casino Alberdi, ubicado en Alberdi 165, un ganador se llevó un premio impactante de ¡más de 19 millones de pesos! La máquina tragamonedas protagonista de este hito fue la popular "Link Me", que entregó la asombrosa suma de $19.278.555.

La "Link Me" es, sin duda, una de las favoritas del público, y este premio millonario no hace más que confirmar su atractivo y la posibilidad real de cambiar vidas en un giro. La noticia inundó la sala, generando un ambiente de celebración y euforia entre los presentes.

La diversión continúa en Septiembre

Para aquellos que buscan más emociones y entretenimiento, el Nuevo Casino Alberdi tiene una agenda repleta de eventos durante lo que resta de septiembre:

Catas de Vino Exclusivas: Los amantes del buen vino tendrán dos oportunidades imperdibles para deleitarse con exquisitas selecciones. El 18 y el 25 de septiembre se llevarán a cabo catas de vino con entrada libre y gratuita, con reserva previa. Una excelente ocasión para disfrutar de aromas y sabores únicos en un ambiente sofisticado.

Sorteo de un Smart TV de 50 pulgadas: La suerte podría estar de tu lado el próximo 21 de septiembre, fecha en la que se sorteará un moderno Smart TV de 50 pulgadas. Una oportunidad fantástica para celebrar la primavera y renovar el centro de entretenimiento del hogar.

¡Una Moto 0KM para cerrar el mes!: Como broche de oro para un mes lleno de sorpresas, el domingo 28 de septiembre se sorteará una moto 0 kilómetros. Vuelve el clásico de todos los meses para alegrar el último domingo del mes con una oportunidad de disfrutar el calorcito arriba de una nueva moto.

El Nuevo Casino Alberdi se consolida así, no solo como un epicentro de juegos, sino como un espacio de entretenimiento integral, ofreciendo una variada propuesta de eventos que van más allá de las máquinas de juego. La expectativa es alta y se espera una gran concurrencia para los próximos eventos, consolidando al casino como un punto de referencia para la noche salteña