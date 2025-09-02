Estudiantes de escuelas técnicas de Salta participarán en Industria Inspira 2025

La Unión Industrial Argentina lanzó el Concurso 2025 de Industria Inspira, una convocatoria destinada a estudiantes de escuelas técnicas de todo el país, mayores de 16 años, quienes podrán presentar proyectos en equipos de 2 a 5 integrantes.

El certamen invita a diseñar y proponer soluciones industriales, innovadoras y sustentables que respondan a problemáticas reales de la comunidad. La fecha límite para sumar los proyectos será el 15 de septiembre.

Además de fomentar la creatividad y la vinculación con el mundo productivo, la iniciativa ofrece premios y experiencias únicas, entre ellas: dispositivos electrónicos, visitas a fábricas, instancias de capacitación y la posibilidad de que el proyecto ganador sea presentado en la 31ª Conferencia Industrial de la UIA, ante líderes del sector de todo el país.

El subsecretario de Educación y Trabajo, Diego López Morillo, resaltó la importancia de la propuesta: “Este concurso representa una gran oportunidad para que nuestros jóvenes puedan demostrar su talento, su capacidad de innovación y su compromiso con la comunidad. Desde el Ministerio de Educación acompañamos e impulsamos estas iniciativas porque estamos convencidos de que la formación técnica es clave para el desarrollo productivo de la provincia y del país”.

De esta manera, el Concurso Industria Inspira 2025 se consolida como un puente entre la escuela técnica y el sector industrial, motivando a los estudiantes a convertirse en protagonistas de las transformaciones que demanda el futuro.