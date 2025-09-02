¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
2 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Unión Industrial de Salta
Lionel Messi
Milagro 2025
Los audios de Spagnuolo
Chicoana
La burla de Sacachispas
Escándalo de los audios
Hernan Ceballos
Inspira 2025
#MILAGROPARAELMUNDO
Unión Industrial de Salta
Lionel Messi
Milagro 2025
Los audios de Spagnuolo
Chicoana
La burla de Sacachispas
Escándalo de los audios
Hernan Ceballos
Inspira 2025
#MILAGROPARAELMUNDO

DÓLAR OFICIAL

$1385.00

DÓLAR BLUE

$1370.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Estudiantes de escuelas técnicas de Salta participarán en Industria Inspira 2025

El certamen invita a diseñar y proponer soluciones industriales, innovadoras y sustentables que respondan a problemáticas reales de la comunidad. La fecha límite para registrarse es el próximo 15 de septiembre.
Martes, 02 de septiembre de 2025 08:00
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Unión Industrial Argentina lanzó el Concurso 2025 de Industria Inspira, una convocatoria destinada a estudiantes de escuelas técnicas de todo el país, mayores de 16 años, quienes podrán presentar proyectos en equipos de 2 a 5 integrantes.

El certamen invita a diseñar y proponer soluciones industriales, innovadoras y sustentables que respondan a problemáticas reales de la comunidad. La fecha límite para sumar los proyectos será el 15 de septiembre.

Además de fomentar la creatividad y la vinculación con el mundo productivo, la iniciativa ofrece premios y experiencias únicas, entre ellas: dispositivos electrónicos, visitas a fábricas, instancias de capacitación y la posibilidad de que el proyecto ganador sea presentado en la 31ª Conferencia Industrial de la UIA, ante líderes del sector de todo el país.

El subsecretario de Educación y Trabajo, Diego López Morillo, resaltó la importancia de la propuesta: “Este concurso representa una gran oportunidad para que nuestros jóvenes puedan demostrar su talento, su capacidad de innovación y su compromiso con la comunidad. Desde el Ministerio de Educación acompañamos e impulsamos estas iniciativas porque estamos convencidos de que la formación técnica es clave para el desarrollo productivo de la provincia y del país”.

De esta manera, el Concurso Industria Inspira 2025 se consolida como un puente entre la escuela técnica y el sector industrial, motivando a los estudiantes a convertirse en protagonistas de las transformaciones que demanda el futuro.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD