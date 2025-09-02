¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

2 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
#MilagroParaElMundo2025
Peregrinos
Seclantás
DIA DEL ARBOL
Discapacidad
Día del Empleado de Comercio
#MilagroParaElMundo
incendio en salta
Solana Cornejo
Gladys La bomba tucumana
Salta

Medio centenar de salteños viajaron a Tolar Grande para luego regresar en peregrinación

Fieles de distintas parroquias de la capital partieron esta mañana hacia Tolar Grande. Allí comenzarán, el viernes 5 una de las travesías más exigentes hacia la Catedral Basílica de Salta, con la meta de llegar al encuentro con el Señor y la Virgen del Milagro.

Daniel Díaz
Martes, 02 de septiembre de 2025 09:08

Medio centenar de salteños emprendió esta mañana un viaje cargado de espiritualidad rumbo a Tolar Grande, en el corazón del departamento Los Andes. Desde ese punto, los peregrinos iniciarán una caminata de más de 350 kilómetros hasta la Catedral Basílica, para reencontrarse con el Señor y la Virgen del Milagro.

El inicio formal de la marcha está previsto para la madrugada del viernes 5. El trayecto, considerado uno de los más duros por su extensión y las dificultades del terreno, pondrá a prueba la resistencia de los fieles. Sin embargo, la convicción y las ansias del encuentro con los santos patronos tutelares se convierten en la fuerza que los impulsa a superar cada obstáculo.

El grupo está integrado por hombres y mujeres de distintas edades y parroquias de la ciudad de Salta, que se unieron bajo una misma promesa de fe. A lo largo del camino atravesarán escenarios de altura, climas extremos y parajes solitarios, donde el cansancio se mitiga con oraciones, cantos y la compañía fraterna de los peregrinos.

Como ocurre cada año, la llegada a la Catedral Basílica no solo representa la culminación de una travesía física, sino también la renovación del pacto espiritual con el Señor y la Virgen del Milagro. Una tradición que reafirma el sentido de pertenencia, la devoción y el compromiso de los salteños con la fiesta mayor de su fe.

