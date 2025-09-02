¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

2 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
audios de karina milei
Campo Quijano
Milagro 2025
terremoto en Afganistan
Rusia
Emiliano Dibu Martínez
Alpine
Fórmula 1
Justicia penal Juvenil de Salta
Internacionales

Ascienden a más de 1.100 los muertos por el terremoto en Afganistán

​​​​​​​El terremoto de magnitud 6,0 ​​que sacudió el este de ese país ya deja un saldo de 1.124 muertos y 3.251 heridos.
Martes, 02 de septiembre de 2025 16:15
El número de muertos por el potente terremoto que sacudió el este de Afganistán ascendió a 1.124, mientras que otras 3.251 personas resultaron heridas, según informó hoy martes la Sociedad de la Media Luna Roja Afgana. 

El portavoz del Gobierno interino afgano, Zabihullah Mujahid, informó el lunes que la mayor parte de la devastación se produjo en los distritos de Nurgal, Suki, Watapur y Chapa Dara de la provincia de Kunar.

El terremoto de magnitud 6,0 sacudió el este de Afganistán a las 23.47 hora local del domingo, y su epicentro se reportó a 27 kilómetros con una profundidad de ocho kilómetros, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El terreno accidentado planteó importantes dificultades a los equipos de rescate, pero las unidades de respuesta de los organismos pertinentes se desplegaron en las zonas afectadas para acelerar las operaciones de rescate y la entrega de ayuda a las personas atrapadas o necesitadas, añadió Mujahid.

