Caso Jimena Salas: Adrián Guillermo Saavedra, hermano del "chino", negó haber participado en el crimen

Este martes comenzó en Salta el juicio por el homicidio de Jimena Salas, ocurrido en enero de 2017 en su vivienda del barrio San Nicolás, en Vaqueros. Tras haber finalizado el cuarto intermedio luego de la lectura de la requisitoria, la causa se reaviva tras el fallecimiento del principal acusado, Javier “Chino” Saavedra, quien se quitó la vida días antes del inicio del proceso.

En la primera jornada, Adrián Guillermo Saavedra, uno de los dos hermanos que quedaron imputados, prestó declaración y negó haber participado en el hecho que se juzga. Su interrogatorio comenzó con las preguntas de su defensor, en un marco de alta expectativa judicial y mediática.

El caso conmocionó a la provincia por la brutalidad del crimen, en el que la víctima recibió múltiples puñaladas, y por la prolongada espera judicial que acumuló más de ocho años de investigaciones y procesos previos.

Esta mañana, antes del inicio de las audiencias, el esposo de Jimena Salas, Nicolás Federico Cajal Gauffin, afirmó ante la prensa que “el ADN es irrefutable y esto da por cierto que el asesino fue el Chino Saavedra”. Sin embargo, también se preguntó públicamente por qué Saavedra habría cometido el crimen, dejando abierta la incógnita sobre el móvil del hecho.

Se prevé que el proceso judicial se desarrolle durante varias semanas, con la declaración de testigos, peritos y la revisión de pruebas fundamentales para esclarecer los hechos, los responsables y los motivos detrás del crimen de Jimena Salas.



