La pobreza en Salta se redujo a 29,5% y la indigencia a 4,1%, según el Indec 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió su informe sobre la incidencia de la pobreza y la indigencia en los 31 principales aglomerados urbanos del país correspondiente al primer semestre de 2025.

En el aglomerado Salta —que incluye la capital provincial y zonas aledañas— la pobreza alcanzó al 29,5% de las personas y al 23,0% de los hogares, lo que representa unas 198.399 personas y 43.072 hogares bajo la línea de pobreza.

En cuanto a la indigencia, 4,1% de las personas y 3,7% de los hogares se encuentran por debajo de la línea de indigencia, equivalentes a 27.529 personas y 6.889 hogares.

La comparación interanual evidencia una mejora muy significativa: en el primer semestre de 2024, la pobreza en Salta llegaba al 52,2% de las personas y la indigencia al 16,5%. Es decir, en un año la pobreza cayó 22,7 puntos porcentuales y la indigencia 12,4 puntos.

También se observa una baja intersemestral: respecto del segundo semestre de 2024, cuando la pobreza era del 41,2% y la indigencia del 7,1%, las tasas actuales son menores en 11,7 y 3 puntos porcentuales respectivamente.

A nivel regional, el Noroeste argentino también mostró descensos generalizados en pobreza e indigencia, en línea con el incremento de los ingresos familiares y un menor aumento de las canastas básicas regionales durante el período medido por el INDEC.

Con estos resultados, Salta se ubica por debajo del promedio del NOA (31,2% de personas pobres) y del total nacional (31,6%), consolidando una tendencia a la baja que se viene registrando desde mediados de 2024.